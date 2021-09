Griebenow

Apfelsaft ist lecker. Darüber sind sich Matti, Anton und Oscar aus einer der beiden ersten Klassen der Süderholzer Grundschule in Kandelin einig. In dieser Woche erlebten die Kinder, wie aus den süß-säuerlichen Früchten Saft gemacht wird. Sie besuchten die Mosterei Süderholz am Griebenower Schloss.

Neugierig verfolgen die Jungen und Mädchen, wie die rotbäckigen Äpfel per Förderband in der Saftproduktion verschwinden. Aus den eigenen Gärten oder auch gekauft sind die Äpfel, die die Kinder mit ihren beiden Lehrerinnen mitgebracht haben. In der vergangenen Woche hatte die Grundschule bereits 800 Kilogramm Äpfel aus dem Schulgarten angeliefert.

Schüler der ersten Klassen der Grundschule Süderholz in Kandelin haben eigene Äpfel in die Mosterei gebracht und wollen beobachten, wie daraus Saft gepresst wird. Quelle: Almut Jaekel

Elisa Rakow, Mitarbeiterin von Mostereiinhaber Daniel Bense erklärt den Kindern, wie aus den Äpfeln Saft wird. Ausgequetscht und gefiltert landet die naturtrübe Flüssigkeit schließlich bei ihr. Und obwohl der Saft kalt aus den Früchten gepresst wird und deshalb besonders gesund ist, kommt er nun warm hier an. „Er wurde pasteurisiert, also erhitzt. Das müssen wir tun, um ihn haltbar zu machen. Sonst hätten wir schnell Essig oder Apfelwein“, erklärt Elisa Rakow den Schülern. Daniel Bense verteilt inzwischen Becher mit frischem Saft, denn natürlich darf jeder kosten.

Daniel Bense, Inhaber der Mosterei Süderholz, schenkt Apfelsaft zum Verkosten aus. Quelle: Almut Jaekel

Käthe, Erstklässlerin aus Lüssow-Dorf, ist nicht zum ersten Mal in einer Mosterei. „Aber trotzdem ist das hier sehr interessant, zu sehen, wie der Saft gepresst wird“, sagt das Mädchen.

Matthias Melms aus Neuenkirchen bei Greifswald ist zum ersten Mal in der Süderholzer Mosterei. 80 Kilogramm Äpfel hat er mitgebracht und nimmt dafür nach dem Entsaften zwölf Kartons à fünf Liter Saft mit nach Hause. „Vier verschiedene Apfelsorten aus dem eigenen Garten sind darin verarbeitet“, sagt er.

Matthias Melms aus Neuenkirchen bei Greifswald ist zum ersten Mal in der Mosterei Süderholz und lässt sich von Mitarbeiterin Elisa Rakow beraten. Quelle: Almut Jaekel

„In der vergangenen Woche haben wir schon 800 Kilogramm Äpfel aus unserem Schulgarten in Kandelin abgeliefert“, erzählt Lehrerin Anne Lomber. Alle Schüler hätten beim Pflücken mitgeholfen. „108 Kartons à fünf Liter konnte der Schulförderverein, der das Getränk für die Arbeit an der Schule unter anderem verkaufen wird, entgegennehmen“, sagt die Lehrerin Sylke Böttcher. Aber auch Apfelgelee werde beispielsweise aus dem Produkt an der Schule in einer speziellen Arbeitsgemeinschaft oder auch im Unterricht gekocht.

Weniger Früchte in diesem Jahr

Bis Ende Oktober geht die Mosterei-Saison normalerweise, erklärt Daniel Bense. In Griebenow mosten sie jetzt in der dritten Woche. „Ich schätze, dass wir nur bis etwa Mitte Oktober in diesem Jahr zu tun haben“, meint der Fachmann. Denn die Früchte seien alle früher reif und es gebe auch nicht so viele, wie in anderen Jahren. Aufgrund der Trockenheit seien die Bäume geschädigt und auch tierische Schädlinge hatten deshalb mehr Erfolg, den Menschen die Früchte streitig zu machen, schätzt er ein.

Das kann auch Lehrerin Anne Lomber bestätigen. Denn 2020 hätte die Schule immerhin 1200 Kilogramm Äpfel abgeliefert, in diesem Jahr eben „nur“ 800 Kilogramm. Aber es sei vor allem schön, mit den Kindern wieder vor Ort sein zu dürfen. Das fiel coronabedingt zuletzt aus. Und auch andere Herbstprojekte seien nun wieder möglich.

„Natur im Garten“ an Kandeliner Schule

Da passt es gut, dass die Schule jetzt mit „Natur im Garten“ ein neues Projekt auf die Beine gestellt hat, das von der EU gefördert wird und bei dem ein Gartenpädagoge für ein Jahr hilft, den Schulgarten noch nachhaltiger anzulegen. Alle zwei Wochen ist Jan Roy nun auf dem Gelände und hat gemeinsam mit den Kindern im Schulgarten viel vor.

Fest steht aber: Die Obstwiese mit den Obstbäumen bleibt erhalten. Gut zehn Apfelbäume, aber auch Kirschen, Pflaumen und Birnen, sind dort zu finden. Und: Die Obstbestände sollen im neuen Projekt noch erweitert werden. Dann wird vielleicht schon im nächsten Jahr aus noch mehr Kandliner Äpfeln aus dem Schulgarten frischer Saft gepresst.

