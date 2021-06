Griebenow

Der Schnelltest-Drive-in im Süderholzer Ortsteil Griebenow stellt den Betrieb ein. Am Mittwoch werden die letzten Nachbarn, Passanten, Pendler, Gemeindemitglieder und Urlauber auf Corona getestet. „Kurzfristig wurde uns mitgeteilt, dass die Kosten nicht mehr abgerechnet werden können. Deshalb müssen wir hier die Zelte abbauen“, erklärt Tobias Lembke (CDU), Mitinitiator des Test-Drive-ins. Das sei auch auf die Lockerungen der Testpflicht und Notwendigkeit negativer Schnelltest-Ergebnisse zurückzuführen.

Die Nachfrage sei unter den Einheimischen zwar weniger geworden, dafür haben das Angebot immer mehr Urlauber in Anspruch genommen. „Wir haben die Teststelle ja organisiert, um die Leute zu unterstützen und auch um für mehr Sicherheit zu sorgen. Gerade in der Anfangszeit gab es einige positive Fälle“, so Lembke weiter. Für die Unterstützung und das Feedback aus der Gemeinde sind die Helfer dankbar. „Wir haben viele Dankeschöns bekommen und das hat uns immer sehr gefreut“, weiß Lembke.

Nachdem das Testzentrum in Grimmen geschlossen hat, sollen zuletzt auch mehr Grimmener zum Abstrich nach Griebenow gekommen sein. Nun sind die Teststellen in Greifswald und Stralsund, sowie die Apotheker in Grimmen. Hausarzt Uwe Kraatz bietet während der Sprechstunden weiterhin Corona-Schnelltests an.

Von ca