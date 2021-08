Griebenow

Die Kreuzung an der B 109 in Griebenow und der angrenzende Streckenabschnitt Richtung Greifswald werden für die Anwohner zu wachsenden Gefahrenstellen. Die Siedlung an der Levenhäger Straße (B 109) hat sich verändert. Jüngere Generationen bewohnen die Grundstücke an der Bundesstraße und der zunehmende Verkehr ordnet die Lage neu. Mit 70 km/h und ohne Überholverbot soll es nicht weitergehen.

In der letzten Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Süderholz wurden die Anliegen der Bürger diskutiert. Die Anwohner haben Unterschriften gesammelt, um die geltenden Geschwindigkeiten runterzudrosseln. Darin werden die Forderungen, die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder auf 50 km/h zu reduzieren, wie es bereits vor Jahren im Kreuzungsbereich vor dem Schlosspark festgelegt war, und ein Überholverbot auf dem genannten Straßenabschnitt einzurichten, aufgeführt.

„Vor zwei Tagen hat es fast hinter mir gekracht“

Auch Familie Radschat hat den offenen Brief unterschrieben. „Es ist sehr anstrengend, mit dem Auto vom Hof zu kommen. Es hält sich kaum ein Fahrer an die 70 km/h, hier wird häufig schneller durchgerast und dann kommt noch der Überholverkehr dazu. Die Lage wird immer unübersichtlicher und gefährlicher“, erklärt Philipp Radschat.

Neun Grundstücke seien davon betroffen, deren Ausfahrten direkt in die B 109 münden. „Vor zwei Tagen hat es fast hinter mir gekracht, als ich langsam abbremste, um auf mein Grundstück abzubiegen“, erinnert sich Radschat. Für den frisch gewordenen Vater ist das Überholverbot das Wichtigste. Doch wäre die Temporeduzierung auch für Fahrradfahrer und Überquerer der Straße ebenfalls eine Maßnahme für mehr Sicherheit.

Ampelschaltung in Griebenow ist zu knapp

Doch auch im Kreuzungsbereich bestehe Gefahrenpotenzial. „Die Ampel ist knapp geschaltet. Die Rotphase wechselt sehr kurzfristig und mit der vorgegebenen Geschwindigkeit sehen das die Fahrer nicht so schnell und fahren einfach“, bemerkt der Griebenower. Auch die Fußgänger hätten nicht viel Zeit. „Wenn ich da zügig mit dem Kinderwagen rübergehe, schaffe ich es gerade so. Wie sollen das ältere Herrschaften dann mit ihrem Rollator hinkriegen?“, so Radschat weiter.

An der Kreuzung steht eine Bedarfsampel, die bei Aktivierung durch einen Überquerenden ausgelöst wird. „Die Rotphase ist zu kurz, das sehen die Autofahrer zu spät und dann fahren sie durch, obwohl wir passieren dürfen“, weiß auch Gemeindevertreter Tobias Lemke. Außerdem soll die Ampel generell oft übersehen werden.

Die Bedarfsampel wird durch Fußgänger in Betrieb gesetzt. Zu schnell schaltet die Ampel auf Rot für die Fahrer, zu oft soll die Ampel übersehen werden. Quelle: Christin Assmann

Auch der neue Radweg sollte eigentlich den Fahrradfahrern mehr Sicherheit bringen. Es sei denn, sie wollen die Straße überqueren. Direkt in der Kurve, ab der Autofahrer auf 100 km/h beschleunigen können, gibt es eine Aussparung, doch nur wenig Möglichkeiten, die Seite zu wechseln.

„Ein Kind kann die Verkehrslage nicht so gut einschätzen. Wie schnell kommt das Auto auf mich zu, wie schnell bin ich selbst. Wann ist der geeignete Zeitpunkt, die Straße zu überqueren“, betont Lemke. Die Bewohner seien auf den Gemeindevertreter zugekommen und der Griebenower will sich dafür einsetzen, dass die Anliegen umgesetzt werden. „Mir ist es wichtig, dass sich dann auch was tut und wir Taten sprechen lassen, damit die Leute auch sehen, das ihre Sorgen auch ernst genommen werden“, so Lemke weiter.

Jetzt ist das Straßenbauamt am Zug

Auch der Süderholzer Bürgermeister Alexander Benkert zeigt Verständnis. „Das Verkehrsaufkommen ist hoch, aufgrund der Zubringerfunktion zur Autobahn. Deshalb wurde auch die Bedarfsampel angeschafft. Das Problem ist, dass sich die Häuser nicht innerhalb der Ortslage befinden“, so Benkert. Dadurch bliebe der Gemeinde wenig Spielraum. Früher waren auf dem Streckenabschnitt 80 km/h erlaubt. Das wurde bereits minimiert. „Ob sich eine weitere Reduzierung auf 50 km/h einrichten lässt, ist fraglich. Aber ein Überholverbot sollte einfacher umzusetzen sein, um den Bereich zu entschärfen. Damit die Anwohner nicht zusätzlich auf den Überholverkehr achten müssen“, sagt Benkert.

Im ersten Schritt wurde das Bewohnerschreiben an das Straßenbauamt übergeben. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, sind der Gemeinde auch die Hände gebunden. Es soll dann vom Straßenbauamt geprüft werden, was dort möglich ist, um eine Besserung der Lage zu bewirken. „Ich denke, die Ampel könne umprogrammiert werden und damit die Phasen verlängert werden. Aber es ist keine Ausrede vonseiten der Autofahrer. Denn es gibt ja zwei Haltelinien und dann kann man nicht einfach weiterfahren“, betont der Bürgermeister.

Ein Erfolg ist neue 30er-Zone vor Kita

Geduld und Drängen von Gemeinde und Bewohnern haben sich ausgezahlt. Vor dem Kindergarten in Griebenow wurden die neuen Schilder aufgestellt. Ab jetzt befindet sich die Einrichtung in einer 30er-Zone. Das Vorhaben brauchte seine Zeit, doch nach zwei Jahren ist alles durch und wurde in den sozialen Medien positiv aufgenommen.

