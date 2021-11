Griebenower Adventsmarkt fällt aus

Es sollte adventlich werden – am 1. Advent am Griebenower Schloss zwischen der Remise und der Vorpommerschen Genussmanufaktur. Doch der Markt fällt aus.

Noch ist es herbstlich an der Remise in Griebenow. Doch am 28. November soll zum Adventsmarkt eingeladen werden. Quelle: Roswitha Pendzinsky