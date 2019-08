Grimmen

Teurer Griff in die Handtasche für eine 51-jährige Pkw-Fahrerin: Auf circa 9000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den sie bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 13.55 Uhr in Grimmen verursacht hat.

Die Frau aus Grimmen ist mit ihrem Pkw der Marke Renault am Freitagmittag in der Stralsunder Straße in Richtung Bundesstraße 194 unterwegs gewesen. Wohl abgelenkt durch einen Griff in ihre Handtasche, wie sie gegenüber der Polizei angegeben hat, ist sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße abgekommen und dort mit einem Vorgartenzaun kollidiert.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Anja Krüger