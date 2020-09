Behnkendorf

Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag in der Gemeinde Sundhagen nahe Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) bei einem Unfall auf dem Weg von der Schule verletzt worden. Das Kind stieg gegen 12.20 Uhr an einer Haltestelle in Behnkendorf aus dem Schulbus, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund. Der Achtjährige wollte hinter dem Schulbus die Straße überqueren, um zu seinem Fahrrad zu gelangen. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Linienbus erfasst worden.

Der Schüler erlitt leichte Verletzungen an Hand und Kopf. Durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Greifswald gebracht.

Von OZ/dl