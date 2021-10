Grimmen

Die Liste von Wahlversprechen, konkreten Baustellen und Visionen von Bürgermeister Marco Jahns (CDU) war lang. Große Punkte waren die Belebung der Innenstadt, die Einbindung der Bürger ins Stadtgeschehen, die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung und Straßensanierung. Nach 111 Tagen hat die OSTSEE-ZEITUNG nachgefragt, welche Versprechen bereits gehalten wurden und wo es Schwierigkeiten gibt.

Dazu sagt das Stadtoberhaupt: „All die Dinge, die ich im Wahlkampf versprochen habe, habe ich auch schon in Angriff genommen. Dazu zählen die bessere Anbindung im Nahverkehr, die Digitalisierung der Verwaltung und die aktive Einbindung unserer Senioren in das städtische Leben und die Kommunalpolitik, um nur einige Beispiele zu nennen“ und ergänzt: „Ich habe mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen erste, vielversprechende Gespräche geführt, mit einem Verkehrsplanungsbüro Begehungen in der Stadt vorgenommen und ein Verkehrswege – Konzept in Auftrag gegeben.“

Darin aufgeführt sollen zwei Buslinien zukünftig die Stadt ansteuern. Ausgenommen bisher die größeren Randgebiete. „Die müssen noch nachgefordert und die Kosten geprüft werden. Sowas geht nicht in ein paar Wochen“, weiß Jahns. Die größten Herausforderungen seien allerdings die laufenden bzw. geplanten Baumaßnahmen der Stadt. Das wären die Erweiterung der Kochschule, der Straßenbau in der Mohnikestraße, die geplante Umgestaltung des Tierparks und die Teilsanierung des Naturbades.

Die größten Schwierigkeiten bereiten infrastrukturelle Probleme

„Wenn es die Finanzen und Planungskapazitäten hergeben, möchte ich pro Jahr mindestens ein bis zwei Straßen sanieren oder ausbauen. Da haben wir einen riesigen Nachholbedarf. Einige sind 60 bis 70 Jahre alt und für das heutige Verkehrsaufkommen und die Belastungen völlig ungeeignet“, so Jahns. Die Sanierung eines Bürgersteiges an der Trebel soll er erste Schritt gewesen sein.

Auch die Ausschreibung zusätzlicher Arztstellen von der Kassenärztlichen Vereinigung hat der Bürgermeister zusammen mit seinem Amtskollegen in Süderholz Alexander Benkert angeschoben. „Wir haben mit Ärzten gesprochen und Termine mit der KV erwirkt. Wir hoffen, zeitnah eine Lösung zu finden“, betont Jahns.

Mitspracherecht für jüngere und ältere Mitbürger durchgesetzt

Knapp 250 Termine hat der Rathauschef seit seinem Amtsantritt wahrgenommen. „Wenn man die vielen kleinen Gespräche auf der Straße oder in den Vereinen und Einrichtungen nicht mitrechnet. Dafür nehme ich mir die Zeit extra“, sagt der Bürgermeister. Das Versprechen nah an den Menschen zu bleiben soll gehalten werden und die Möglichkeit für Senioren, aber auch Kinder und Jugendlichen, an dem Stadtgeschehen aktiv mitwirken zu können wurde ermöglicht. Durch die Einbindung des Kinder- und Jugendparlamentes und des Seniorenbeirates in die Arbeit der städtischen Ausschüsse.

Zukünftig können sie dort aktiv Mitarbeiten und haben auch Rederecht. „Sie haben im öffentlichen Teil der Sitzungen Mitspracherecht und dürfen ihre Anliegen zu allen Punkten vortragen und nicht nur in der Bürgerfragestunde“, erklärt Jahns. Das musste vorab als Antrag eingereicht und von den Stadtvertretern genehmigt werden. „Knapp 25 Kinder und Jugendliche waren im Rathaus und haben Fragen mir Fragen gestellt. Das Engagement freut mich. Das kann eine gute Kooperation werden“, so Jahns weiter.

Belebung der Innenstadt soll ein Manager eingestellt werden. Die erste Reanimation des gastronomischen Angebots ist die Wiedereröffnung des Markt 7, wo frühestens zu Weihnachten, spätestens März nächsten Jahres Essen auf Tisch kommen soll. Was auf der Speisekarte stehen soll – darüber wird gemunkelt, aber noch sei nichts spruchreif.

„Man trifft ihn fast jeden Tag irgendwo in der Stadt an“

Doch wie nehmen die Trebelstädter ihren neuen Bürgermeister war? „Was man so aus den Medien erfährt und von anderen Leuten hört, ist er sehr umtriebig. Ich habe von vielen Vereinen gehört, dass er sich dort schon sehen lassen hat und das Gespräch sucht. Dies ist in meinen Augen die Hauptaufgabe eines Bürgermeisters und dieser wird er bis dato gerecht“, meint Günther Franke.

„Er ist auf jeden Fall an den Themen dran. Natürlich ist die Realisierung von Projekten immer das Ergebnis der Arbeit der Stadtverwaltung und Stadtvertretung und nur in Zusammenarbeit mit Landes-, Bundes-, oder Euro-Partnern durch Förderung möglich. Aber wenn seine Angestellten einen guten Job machen ist dies auch ein Qualitätsmerkmal für den Bürgermeister“, findet Christiane Bruchnow.

„Was mir bisher auffällt, man trifft ihn fast jeden Tag irgendwo in der Stadt an. Er ist sehr präsent in Grimmen – sei es bei Veranstaltungen, sportlichen Events oder eben mit dem Rad unterwegs in irgendeinem Wohngebiet. Dies gefällt mir sehr“, sagt Florian Müller.

Von Raik Mielke und Christin Assmann