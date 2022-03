Grimmen

Anmeldung hier, Registrierung dort, Spenden ja, aber was genau und wohin – über Nacht verschlimmerten sich die Ereignisse in der Ukraine rasant, die ersten Flüchtlinge kamen und gleichzeitig auch der Antrieb unter den Menschen vor Ort. Wir wollen helfen. Zeitnah beteiligten sich Verwaltung, GWG und Vereine wie die Tafel, der Strukturförderverein Trebeltal und die Ukraine-Hilfe-Vorpommern. Doch es fehlte an Struktur, um die Menschen und ihre Bedürfnisse, aber auch die Helfenden überschaubarer zu koordinieren.

Dazu wurde ein runder Tisch von Integrationskoordinator für die Grimmener Region Hannes Masloboy vom SOS-Familienzentrum veranstaltet. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt, wie Stadt, Landkreis, Hilfsorganisationen und Vereine jetzt zusammen geordneter helfen werden.

Integrationskoordinatoren ordnen Austausch und bündeln Infos

Aufgrund der letzten Flüchtlingswelle 2015 wurden vom Landkreis mithilfe von fünf Integrationskoordinatoren in den Regionen Strukturen geschaffen, um Kommunikationswege und Netzwerke herzustellen. „Und das ist genau die Aufgabe – ein geordneter Austausch und wichtige Infos zu bündeln und zu verteilen und damit für Klarheit zu sorgen und den Aufwand für jeden Beteiligten aufzufangen“, erklärt Hannes Masloboy. 22 Vertreter der umliegenden Verwaltungen, GWG, Kirchgemeinden und der gemeinnützigen Organisationen haben sich dazu am runden Tisch ausgetauscht. „Was hier in den letzten Tagen los war, ist bemerkenswert. Die Spender und die Power der Ehrenamtlichen waren super“, so Masloboy weiter.

Christel Zenz unterstützt Flüchtlinge im Alltag

Die Migrationssozialberaterin des SOS-Familienzentrums hat momentan zwei Anträge der ersten Flüchtlinge in Grimmen auf dem Tisch. „Wir haben gerade zusammen ein Bankkonto errichtet, das gehört dazu. Ich unterstütze die Flüchtlinge bei den wichtigen Alltagsproblemen. Ob Gesundheit, Behörden, Anträge oder bei der Bank“, erklärt Christel Zenz und ergänzt: „Im Vergleich zu 2015 ist der bürokratische Aufwand deutlich einfacher. Sprachlich ist es immer eine Herausforderung, aber das haben wir bisher auch geschafft.“

Anmeldungen übernimmt die Verwaltung

„Zuständigkeiten und ein einheitlicher Informationsaustausch konnten geklärt werden. Die Wohnungen werden weiterhin vorbereitet. Die Menschen müssen nicht irgendwo an einem Sammelpunkt auf die Verteilung warten, sondern ihnen kann direkt geholfen werden“, erklärt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU). Entstehende Aufwendungen sollen vom Landkreis übernommen werden. 113 weitere Flüchtlinge wurden der Stadt für die kommenden Tage angekündigt. „Die Registrierung wird vorerst über die Stadtverwaltung angenommen und die Dokumente an den Landkreis weitergeleitet“, so Jahns weiter.

Tauschbörse für Hilfsangebote soll bei Koordinierung helfen

Ehrenamtliche, Helfer und Spender sollen mithilfe der Börse für Hilfsangebote auf der Homepage des Landkreises besser vernetzt werden. Darauf sollen Initiatoren und Hilfsorganisatoren eintragen, „was benötigt wird, was sie brauchen und Spender und Menschen, die Hilfe und Dienstleistungen anbieten, zusammengeführt und vermittelt werden“, erklärt Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises. Damit Sammelstellen und Vereine in der Region für die Helfenden eingesehen und Anfragen nicht unkontrolliert gesteuert werden.

Wichtige Fragen bleiben noch offen

Wie es langfristig in Zukunft mit den Geflüchteten im Alltag weitergehen soll, konnte an einigen Punkten noch nicht beantwortet werden. „Wir wurden nach Arbeit und Beschäftigungen gefragt. Das wäre auch möglich, nachdem der Landkreis die Registrierung bearbeitet hat. Doch dann bleibt neben der Sprachbarriere das Problem der Mobilität, da der ukrainische Führerschein nicht anerkannt wird“, verweist Bürgermeister Jahns. Außerdem müsse die Betreuung der Kinder in Schulen und Kindergärten noch geregelt werden.

