Grimmen: 120 Biker in Vorpommern-Rügen unterwegs

Grimmen

Mit einer gemeinsamen Ausfahrt bei bestem Motorradwetter feierten Grimmens Biker den Start in die Saison und den fünften Geburtstag des Vereins Engine in der Stadt. Gut 120 Motorräder machten sich am Sonnabend um 13 Uhr von der Grimmener Aral-Tanstelle auf den Weg in Richtung Rügen, sorgten für ordentlich Lärm und Aufsehen auf den Straßen des Kreises Vorpommern-Rügen.

In Bergen auf Rügen gab es einen Zwischenstopp – es konnte nachgetankt werden, falls nötig. Über Samtens und Garz ging es zurück aufs Festland und schließlich wieder in die Trebelstadt. Dort wurde das kleine Jubiläum mit Deftigem vom Grill weiter gefeiert.

Von Almut Jaekel