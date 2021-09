Grimmen: 20-Jähriger bekommt zu laufendem Haftbefehl neue Anzeige dazu

Grimmen

Durch Hinweise konnte die Grimmener Polizei am Mittwochnachmittag gegen halb vier Uhr einen 20-Jährigen auffinden, gegen den ein laufender Haftbefehl wegen Drogenbesitz ausstand. Nach Klopfen und Aufforderungen wollten die Beamten den Schlüsseldienst anfordern, um in die Wohnung, in der sich der Grimmener aufhalten sollte, zu gelangen. Doch bevor weitere Schritte unternommen werden mussten, öffnete der Gesuchte selbst die Tür. Eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen kommt nun auf den jungen Mann zu. Hinzu kommt eine neue Anzeige. Denn die Polizei stellte in seinem Besitz wiederholt Drogen fest.

