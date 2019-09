Grimmen

Unbelehrbar scheint der 20-Jährige aus der Gemeinde Wittenhagen zu sein, der sich am Samstagabend eine Verfolgungsjagd mit Polizisten des Grimmener Reviers lieferte. Erst vor vier Wochen stoppten Polizisten den jungen Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in Poggendorf. Dort war er mit einem VW T4 unterwegs.

Am Samstagabend gegen 18.25 Uhr begegnete Polizisten der 20-Jährige während einer Streifenfahrt in der Leningrader Straße in Grimmen erneut. Wieder war der polizeibekannte Mann mit einem VW-Kleintransporter unterwegs. Die Beamten folgten dem Fahrzeug. Der 20-Jährige gab daraufhin Gas und versuchte so, sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei gefährdete er nach ersten Erkenntnissen auch Unbeteiligte.

Nach einer Verfolgungsfahrt über die Ortschaften Vietlipp, Grischow, Klein Rakow und Düvier konnte das Fahrzeug schließlich in Vorbein ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestoppt werden. Dort endete die Fahrt für den jungen Mann.

Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

In Vorbein kontrollierten die Beamten anschließend um 19.35 Uhr einen ihnen entgegen kommenden Pkw der Marke Citroën. Bei der Kontrolle bemerkten sie im Atem des 57-jährigen Pkw-Fahrers aus der Gemeinde Loitz Alkoholgeruch. 2,24 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann aufgrund eines ähnlichen Deliktes vor einigen Monaten eine Fahrerlaubnissperre hatte.

Folglich wurde gegen den 57-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Von Anja Krüger