Grimmen

209 Ukrainer sind derzeit als Flüchtlinge in der Stadt Grimmen angekommen, acht weitere für die nächsten Tage angekündigt. Darüber informierte Bürgermeister Marco Jahns (CDU) am Donnerstagabend. Dazu würden zeitnah 19 Flüchtlinge kommen, die derzeit noch in Bergen auf Rügen und Greifswald untergebracht sind und nach Grimmen umziehen werden.

„Ein Großteil der geflüchteten Ukrainer sind Kinder“, sagte Jahns. 23 von ihnen besuchen die Grundschule, 26 sind im Regionalschulalter und drei sollten am Gymnasium lernen. Außerdem gebe es 26 Kinder im Kita-Alter, von denen wiederum fünf in diesem Jahr eingeschult werden.

50 Wohnungen der GWG belegt

Obwohl ukrainische deutschsprechende Lehrer zu den Flüchtlingen gehören, die an den Schulen als Dolmetscher helfen könnten, gestalte sich das schwierig. Für die Grundschule gebe es inzwischen eine Lösung. Aber generell sei ein polizeiliches Führungszeugnis notwendig, das derzeit aus der Ukraine gar nicht beschafft werden könne, begründet der Bürgermeister.

Jahns: „Derzeit haben wir mit den ukrainischen Flüchtlingen 50 Wohnungen bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG) belegt.“ Die Ausstattung der Wohnungen erfolgt immer noch ausschließlich mit Hilfe von Ehrenamtlern und Spenden. „Deshalb kommen wir an unsere Grenzen“, sagt Jahns.

Von Almut Jaekel