Grimmen: 30 Tonnen Mutterboden für die Kita „Spatzennest“ 

Grimmen

Auch in Corona-Zeiten hilft man sich in Grimmen. Beispielhaft dafür eine Aktion am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Kindertagesstätte „ Spatzennest“ im Stadtgebiet Südwest.

„Die Knirpse unserer Kindertagesstätte lieben ihr Außengelände. Dort wird, wann immer es geht, ausgiebig getobt“, erklärt Elternrat Simon Lamers. Natürlich bleibt dies im Laufe der Zeit nicht ohne Spuren. „Wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, den Außenbereich der Einrichtung wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt Lamer.

Anzeige

Tolle Unterstützung gab es hierbei von Unternehmer Heiko Dettmann. Der Geschäftsführer der „ ATS Alpha Tech Systems GmbH“ spendierte 30 Tonnen Mutterboden. Dieser stammt aus dem Eigenheimgebiet, das derzeit im Grimmener Ortsteil Jessin entsteht.

Weitere OZ+ Artikel

Kinder können bald wieder ausgelassen toben

Mit einem Traktor und großen Anhänger wurde die Erde zur Kita „ Spatzennest“ transportiert. „Ich habe dann einen Teleskoplader besorgt und wir haben die Erde auf dem Außengelände verteilt“, sagt Lamers und erklärt: „Der Boden ist super, wurde zuvor zweimal gesiebt und eignet sich optimal, um die Spielfläche der Knirpse neu anzulegen und zu begrünen.“ Dann macht das ausgelassene Toben sicher bald noch mehr Spaß.

Simon Lamers (Elternrat) und Heiko Dettmann (ATS Alpha Tech Systems GmbH) vor der Kita „Spatzennest Quelle: Raik Mielke

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke