Grimmen: 34-Jähriger bedroht Polizisten

Grimmen

Am Montag gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei in Grimmen wegen Lärmbelästigung gerufen. Ein 34-Jähriger hat für Aufsehen gesorgt und beruhigte sich auch beim Eintreffen der Polizei nicht. Während der Anzeigenaufnahme schickten die Polizisten den Mann in seine Wohnung und vergaben einen Platzverweis. Zuerst wehrte sich der 34-Jährige und wollte den Platzverweis nicht einhalten.

Dann urinierte der Mann in den Hausflur und sprach Morddrohungen gegen die Polizisten aus. Beim Atem-Alkoholtest wurden zwei Promille gemessen und die Beamten mussten den 34-Jährigen mit aufs Revier nehmen. In Gewahrsam äußerte der alkoholisierte Mann dann Suizidgedanken. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstand, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Von Christin Assmann