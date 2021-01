Grimmen

Ein 40-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag einen Brand in seiner Wohnung in einem Grimmener Mehrfamilienhaus verursacht zu haben. Der Polizei zufolge informierten andere Mieter des Hauses die Rettungsleitstelle gegen 13.30 Uhr, nachdem sie Rauch bemerkten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann seine Wohnung verließ nachdem er das Feuer verursacht hatte.

Polizeibeamte trafen ihn kurze Zeit später im Stadtgebiet an. Die Freiwillige Feuerwehr Grimmen konnte den Brandherd schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf 25 Euro. Der Mann wurde ärztlich begutachtet und anschließend ins Krankenhaus nach Stralsund gefahren. Die Kriminalpolizei in Grimmen ermittelt gegen ihn wegen Verdacht der schweren Brandstiftung. In dem Mehrfamilienhaus befinden sich 22 Wohnungen.

Von OZ