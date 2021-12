Grimmen

Gute und auch nicht so gute Jahre haben sie gemeinsam erlebt. Heute feiern Ingrid und Heinz Hufenbach ihre Eiserne Hochzeit: Sie sind am 21. Dezember 2021 genau 65 Jahre lang verheiratet.

Als Flüchtlinge nach Vorpommern

In Jessin haben sich die beiden kennengelernt. Heinz Hufenbach hat damals dort über die FDJ (Freie Deutsche Jugend – Jugendorganisation der DDR) gemeinsam mit anderen eine Scheune zum Clubraum umgebaut. Und die junge Ingrid wollte er überreden, wenigstens einen Schnaps mit ihm zu trinken. „Bis heute ist das nicht mein Ding. Höchstens mal an einen kleinen Eierlikör nippe sie. Damals aber gab sie nach einer Weile nach und versuchte sich an einem Schnaps. „Bis es mit uns beiden klappte, hat es aber dann trotzdem noch eine Weile gedauert“, erzählt Ingrid Hufenbach. Dennoch waren sie gerade erst 18 und 20 Jahre jung, als sie heirateten.

Als Flüchtlingskinder waren die beiden nach Vorpommern gekommen. Er machte sich mit der Familie 1944 als Achtjähriger aus Ostpreußen auf, Ingrid Hufenbach stammt aus Westpreußen. „Für mich ging es damals zunächst übers Haff mit Pferd und Wagen und dann von Danzig aus mit dem Schiff nach Dänemark, drei Jahre später übers Rote Kreuz nach Thüringen und 1950 schließlich weiter nach Jessin bei Grimmen“, erzählt der heute 85-Jährige. Sie ist mit einem Roten- Kreuz-Zug nach Tschechien geflüchtet und anschließend in den Norden gekommen. Von Neuendorf aus zog sie weiter nach Rakow und schließlich nach Jessin, wo die beiden sich begegneten. Heinz Hufenbach wohnte dort mit seinen Eltern.

Hochzeitsjubiläen 5 Jahre Hölzerne Hochzeit 10 Jahre Rosenhochzeit 25 Jahre Silberhochzeit 30 Jahre Perlenhochzeit 50 Jahre Goldene Hochzeit 60 Jahre Diamantene Hochzeit 65 Jahre Eiserne Hochzeit 70 Jahre Gnadenhochzeit 75 Jahre Kronjuwelenhochzeit

Ingrid Hufenbach hat ein bewegtes Berufsleben hinter sich: Zunächst lernte sie Verkäuferin und arbeitete später im Pflegeheim in Jessin. „Wir wohnten damals nach unserer Hochzeit bis 1960 bei den Eltern von Heinz in Jessin“, erklärt sie, warum das für sie praktisch war. Er arbeitete in der Landwirtschaft bei den Eltern mit. „Diese sechs Jahre, als ich bei den Eltern arbeitete, fehlen mir heute bei der Rente“, sagt Heinz Hufenbach.

Warten auf die erste eigene Wohnung

Zwei Jahre nach der Heirat wurde Tochter Adelheid geboren und die Eltern rückten zusammen und machten der jungen Familie ein bisschen mehr Platz im Haus. Als dann knapp zwei Jahre später Tochter Jutta auf die Welt kam „bekamen wir endlich unsere eigene Wohnung in Grellenberg“, sagt Ingrid Hufenbach. Sieben Jahre lang waren sie dort Zuhause, später im Neubaublock in Jessin und ab 1972 in Grimmen.

Heinz Hufenbach arbeitete zunächst in der LPG, später bei der FDJ und auch bei der SED-Kreisleitung. „Dann hatte ich dort wohl ein paar Mal zu viel gesagt, bekam Schwierigkeiten und fing bei der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) und später bei der OGS (einer Handelsorganisation für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln, Anm. d. Red.) an“, erzählt Heinz Hufenbach. Seine Frau war damals schon längst in der Verwaltung der Grimmener Poliklinik tätig. 14 Jahre lang war sie dort beschäftigt, 24 Jahre insgesamt im Gesundheitswesen, hatte Jahre zuvor den Facharbeiter für Schreibtechnik nachgeholt. „Doch da ich Westkontakte hatte – meine Geschwister lebten dort – bekam ich Schwierigkeiten und habe gekündigt“, erinnert sich Ingrid Hufenbach noch heute wehmütig. Bis zur politischen Wende 1990 arbeitete sie dann bei der HO.

Enkel vergrößern Familie

„Wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren, und unsere große Tochter hat studiert und ist Lehrerin in Anklam gewesen. Die Zweite war an der Stralsunder Fachschule und lebt noch heute in Grimmen“, sind Hufenbachs zufrieden mit den zurückliegenden Jahren. Auch wenn heute die Gesundheit nicht mehr so mitspielt, wie sie es sich wünschen. Heinz Hufenbach ist körperlich stark eingeschränkt. Vor allem deshalb zogen sie vor ein paar Jahren innerhalb Grimmens noch einmal um und wohnen jetzt in einer barrierefreien Wohnung. „Die Treppen in unserer Wohnung, in der wir 26 Jahre lang zu Hause waren, konnte mein Mann nicht mehr bewältigen“, sagt Ingrid Hufenbach.

Ingrid und Heinz Hufenbach vor einigen Jahren bei einem Ehejubiläum mit den damals jüngsten Familienmitgliedern. Quelle: privat

Drei Enkelsöhne und eine Enkeltochter sowie vier Urenkel vergrößern die Familie. Alle sind wie der Opa große Fußballfans. „Zuerst war ich als junger Mann lange selbst aktiv, habe in Leyerhof und Gransebieth gespielt“, erzählt der 85-Jährige. Später war er als Schiedsrichter unterwegs bis 1992 und als Kreisfußballverbandsvorsitzender nach der Wende bis 2006. Bekannt ist er auch für seine Berichte von Fußballspielen, die regelmäßig in der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht wurden. Auch in der Gartensparte Hoikenrade I hatte Heinz Hufenbach jahrzehntelang die Verantwortung inne. Aber 2006 war ein einschneidendes Jahr für Hufenbachs: Sie gaben nicht nur Verantwortung ab, sondern den Garten und das Auto auf. „Sogar auf mein Fahrrad verzichte ich seitdem“, bedauert Ingrid Hufenbach.

Gemeinsames Essen zum Jubiläum

Vor 65 Jahren wurde die Hochzeit ordentlich gefeiert. 25 Personen waren damals dabei, als es Musik vom Schifferklavier gab und zünftig getanzt wurde. Eine große Feier wird es am 21. Dezember nicht geben. „Wir treffen uns bei unserer Tochter hier in Grimmen und essen dort gemeinsam“, erzählen die beiden Jubilare. Wegen Corona sei ja nichts anderes möglich. Und dann verraten sie noch, wie man so viele Jahre lang eine gute Ehe führt: „Wir haben ganz normal gelebt, auch mal gestritten und uns wieder vertragen“, sagt Ingrid Hufenbach. Aber nie habe ein Ehepartner die Hand gegenüber dem anderen erhoben.

Von Almut Jaekel