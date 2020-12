Grimmen

In einem Lexikon sollte neben dem Wort „Powerfrau“ ein Bild von Ingrid Knopf abgebildet werden. Die 70-jährige Frau aus Grimmen kämpfte sich mit 47 Jahren und nach einer schweren Erkrankung zurück ins Leben. Heute ist sie für viele Schüler, Erwachsene und natürlich ihre eigene Familie nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Doch von vorn.

Vom Allgäu nach Grimmen

Ingrid Knopf wurde in Aschersleben geboren und arbeitet als Diplomwirtschaftsingenieurin, als die Krankheit sie aus ihrem bisherigen Leben reißt. Die Ärzte raten ihr zu einem Umzug ins Grüne. Sie solle sich etwas Ruhe und etwas Schönes gönnen, sagten die Mediziner und Ingrid Knopf zieht ins Allgäu.

Sie erholt sich und liebt die Landschaft, doch vor etwa zehn Jahren kann sie sich das Leben im Grünen finanziell nicht mehr leisten. Sie zieht nach Grimmen, denn ihre Tochter lebt ebenfalls in der kleinen Stadt an der Trebel.

Doch Ingrid Knopf wäre nicht Ingrid Knopf, wenn sie ihre Hände still im Schoß halten könnte. „Ich brauche immer eine Aufgabe und kann das auch jedem Menschen nur raten“, sagt sie. Unmittelbar nach ihrem Umzug bietet sie ihre Dienste im SOS-Familienzentrum an. Sie möchte Schülern Nachhilfe geben – vorzugsweise in Mathematik, denn Zahlen sind der Seniorin vertraut und ihre Auffassungsgabe ist enorm.

Ehrenamtlich unterrichtet sie seitdem Schüler aller Altersklassen. Grundschule. Realschule. Gymnasium. Egal. Auch wenn sie nie das Unterrichten lernte, versteht sie die Zusammenhänge nicht nur, sie kann sie auch in einfachen Worten weitergeben. „Ich leide und freue mich mit meinen Schülern“, sagt sie und der Zuhörer glaubt ihr sofort.

Unterrichtet via Smartphone und Computer

Sie bringt von nun an auch Zuwanderern die deutsche Sprache bei. Sie lernt nicht nur mit Männern und Frauen für die Sprachtests, sie paukt beispielsweise auch mit einem Mann aus Syrien so lange für den Lkw-Führerschein bis sie sagt: „Jetzt könnte ich auch einen Laster fahren.“ Ingrid Knopf besitzt Humor und Lebensfreude.

Doch als die Corona-Pandemie über Deutschland hereinbricht, steht eine neue Herausforderung an. Das persönliche Lernen ist nun nicht mehr möglich, denn Ingrid Knopf gehört zur Risikogruppe.

Aber die neuen Medien sind für die 70-Jährige kein Problem. Sie unterrichtet weiter. Via Whatsapp und Videotelefonie. Während gleichaltrige manchmal schon am Schreiben einer E-Mail scheitern, spricht Ingrid Knopf mit Leichtigkeit von Zoom, Facetime und dem Weiterleiten von Links und PDFs.

Auszeichnungen für das Ehrenamt

Dreimal wöchentlich widmet sie ihre Freizeit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Dafür wurde sie bislang drei Mal ausgezeichnet – unter anderem vom Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin. Wer aber denkt, dass die Dame damit ausgelastet ist, irrt.

Ingrid Knopf ist ein sehr aktives Mitglied der Trebel-Quilter. Wahre Kunstwerke entstehen in ihren Händen. Außerdem sei sie, als es noch möglich war, immer im Fitnessstudio aktiv. Beim Rügenbrückenlauf ist sie als Walkerin auf der sechs Kilometerstrecke unterwegs und immer bestrebt, die Zeit aus dem vergangenen Jahr zu unterbieten. „Man sollte sich niemals gehenlassen, dann geht das Leben schneller vorbei“, rät sie und ist sicher: „Die Erfüllung, die ich in meiner Freizeit gefunden habe, hat mein Leben verlängert.“

Handarbeit wird bei der 70-Jährigen zur Kunst. Quelle: privat

Ein wichtiger Teil ihres erfüllten Lebens ist auch ihre Familie. Ihre Tochter, in deren Obhut zwei Pflegekinder aufwachsen, halten sie ebenfalls fit. „Ach und dann sind da noch unsere beiden Hunde, Katzen, Hühner, Tauben und der Gemüsegarten, den ich bei meiner Tochter hege und pflege.“

Von Carolin Riemer