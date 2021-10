Grimmen: 82-Jährige wird Opfer von Trickdiebstahl im eigenen Haus

Grimmen

Am Donnerstagmittag wurde eine 82-jährige Grimmenerin Opfer eines Trickdiebstahls. Eine Frau wollte der Seniorin T-Shirts an der Haustür verkaufen und kam der Bewohnerin bekannt vor, weshalb sie die Dame hereinbat. Doch stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Irrtum oder eine Verwechselung handelte. Außerdem wollte die Seniorin nichts von ihren Produkten erwerben und forderte die Unbekannte zum Gehen auf. Diese verirrte sich angeblich in den Räumlichkeiten und durchlief mehrere Zimmer, bevor sie das Haus verließ.

Im Anschluss bemerkte die Einwohnerin, dass ihr Portemonnaie fehlte. Laut Angaben der Polizei fiel der Stehlschaden gering aus. Doch wurde die ungebetene Besucherin dabei beobachtet, wie sie an weiteren Haustüren klingelte.

Die Polizei warnt vor Haustürgeschäften und dem Hereinlassen von Fremden in Haus und Wohnung. Die angebliche Verkäuferin wird folgendermaßen beschrieben: ungefähr 1.60 Meter, stabile Figur, um die 50 Jahre alt mit braunem, kurzem Haar und hochdeutschen Dialekt.

