Grimmen: Abi 2021 wird wieder richtig gefeiert

Grimmen

Das Wort mit C darf an diesem Abend nicht ausgesprochen werden. Denn die diesjährige Zeugnisvergabe soll den Abiturienten des Grimmener Gymnasiums, nach einem turbulenten Jahr, einen gebührenden Abschluss ihrer Schullaufbahn bescheren. „Ich bin froh, dass die Abiturienten das Ende ihrer Schulzeit feiern dürfen. Der Jahrgang musste Hürden meistern, die anderen zuvor nicht gestellt wurden. Umso schöner ist es, dass sie nun auch die Wertschätzung erfahren können und den Abschluss zusammen erleben“, erklärt Christian Matthias, Schulleiter.

Für die Feier der fünfundvierzig Abiturienten wurden mehrere Varianten im Voraus geplant. „Wir sind zweigleisig gefahren und hatten unterschiedliche Alternativen vorbereitet. Im Freien oder in den einzelnen Tutorengruppen – je nachdem, welche Auflagen bis zu dem Zeitpunkt erfüllt werden mussten“, so Matthias weiter. Dem Treffpunkt konnte aus diesem Grund erst in der vergangenen Woche zugesagt werden. Die Vergabe wird nicht in Stuhlreihen, sondern mit 52 Tischen organisiert, damit Familie, Angehörige und Abiturienten zusammen sitzen können.

Nach der musikalischen Eröffnung des Schulchores folgt die Rede von Landrat Dr. Stefan Kerth. „Ich freue mich richtig doll von Herzen, diesen Tag mitgestalten zu dürfen. Und ich freue mich, wieder mit vielen Menschen in einem Raum zu sein“, eröffnet Kerth. „Das Abschlusszeugnis, das Sie heute in Empfang nehmen dürfen, markiert einen Lebensabschnitt.“ Laut Kerth soll der Schulleiter ihm die Erwähnung des Virus verboten haben. So soll das Matthias nicht kommuniziert haben, aber dieses Mal soll es eben nicht um Corona gehen, sondern um die Abiturienten.

Leistungen der Schüler beeindrucken auch den Landrat

„Der Schulleiter hat im Vorfeld über Sie gesagt, dass Sie ein unheimlich selbstständiger Jahrgang sind, mit dem man sich im landesweiten Vergleich absolut sehen lassen kann. Sie haben sehr, sehr gute Leistungen erbracht“, so Kerth weiter. Davon sei auch der Landrat beeindruckt. Vier Zeugnisse mit 1er Durchschnitt werden an Isabelle Schmidt, Erik Stark, Lukas Markert und Elena van Boyen übergeben. Und die starken Erfolge der mündlichen Prüfungen werden dem ganzen Jahrgang zugeschrieben.

Neben dem Ernst des Lebens, der bekanntlich nach der Schulzeit kommt, werden die jugendlichen Erwachsenen darauf hingewiesen, worauf sie sich außerdem freuen können. In den Jahren des Studiums habe Kerth viel Spaß gehabt und das rät er auch den Abschlussklässlern – die Zeit und das Alter auch zu genießen.

Einen künftiger Berufskollegen, Oliver Kiencke, spricht Kerth persönlich an, der selbst Optiker gelernt hat, vor der politischen Karriere. Der Weg müsse eben nicht immer gerade sein. Mit dem Motto: „Alle sagen, das geht doch nicht. Dann war da einer, der wusste es einfach nicht und der hat es dann einfach gemacht“, kommt auch der Verweis – greift nach den Sternen, nichts ist unmöglich.

„Solange ich hier unterrichte, ward ihr immer da“

1996 saß der Direktor des Gymnasiums auf der Seite der Abschlussklässler und erinnert sich heute nicht mehr an die Rede seines einstigen Direktors. Doch in seiner Rede nutzt Matthias stilistische Mittel, um das ändern. „Ich werde mich an euch erinnern. Meine erste Mathematik-Klasse, mein erster Mathe-Leistungskurs, meine erste Schulleiterrede in Grimmen. So lange ich hier unterrichte, ward ihr immer da“, betont Matthias. „Das Leben ist eine Suche nach Glück und Erfüllung. Wie und wo ihr das findet, kann euch die Schule nicht beibringen. Aber mit eurem Kopf und eurem inneren Kompass, werdet ihr das finden. Haltet die Augen offen“, verabschiedet der Schulleiter seine Schützlinge.

Die Rede der Schüler sieht schon anders aus. Lenard Walther resümiert die Schuljahre mit Höhepunkten, wie den Klassenfahrten und Tiefpunkten in den Mathestunden. „Trotzdem können wir stolz auf uns sein! Wir haben es trotz aller Umstände, seien sie privat oder schulisch, geschafft, unser Abitur zu meistern“, sagt Walther.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die musikalische Begleitung ist auf die kecken Anmoderationen abgestimmt – jetzt sind die Lehrer fällig. Frau Wohlfahrt, die immer so klein an die Tafel schrieb, dass die letzte Reihe es nicht nicht mehr lesen konnte, der berüchtigte Spaßvogel Herr Wolf und Sportskanone Christian Arnold werden unter anderem auf die Bühne gerufen. Aber auf die frechen Neckereien folgen auf der Bühne auch deutliche Zeichen der Hochachtung und des Dankes. Bei Tutorin Andrea Ohl, deren Spitzname Oberste Heeresleiterin bei den Schülern wohl Programm war, gibt es tosenden Applaus. Denn letztendlich ist es für alle im Saal ein Abschied.

Von ca