Grimmen

Grau, mit Regen, Nebel und niedrigen Temperaturen – so zeigte sich auch der November 2021 häufig. Und doch erreichten die Grimmener Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr besonders viele schöne Fotos aus dem Herbst. Wir hatten die Leser aufgerufen, vor die Tür zu gehen und die schönsten Herbstmotive zu knipsen.

Zur Galerie Aus diesen acht November-Fotos unserer Leser können Sie das Ihrer Meinung nach schönste aussuchen. Stimmen Sie ab!

Nebelschwaden, bunte Blätter, durch Wolken blinzelnde Sonnenstrahlen – all dass haben die Hobby-Fotografen in Grimmen und auch in manchen Dörfern eingefangen. Und wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen und präsentieren hier die acht schönsten Fotos unserer Leser.

Sie haben nun ab sofort die Möglichkeit, Ihre persönlichen Favoriten auszuwählen. Stimmen Sie hier für das Ihrer Meinung nach schönste Herbstfoto ab. Die Fotografen der drei Fotos mit den meisten Stimmen erhalten kleine Preise. Die Abstimmung endet am Freitag, 3. Dezember, um 12 Uhr.

Von Almut Jaekel