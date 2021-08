Grimmen

Es war allgegenwärtig – Grimmen und Umgebung galt lange Zeit als medizinisch unterversorgt. Zu wenige Ärzte, zu viele Patienten und ein hoher Bedarf an gesundheitlichen Leistungen. Doch plötzlich soll sich der Zustand geändert haben. Nur eine halbe Stelle ist noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommerns (KVMV) ausgeschrieben. Und die soll in Jarmen bereits besetzt sein. Dabei hat sich an der Situation nichts geändert.

Rein statistisch gesehen schon, denn das Einzugsgebiet wurde erweitert. Der Bereich, in dem sich Grimmen und auch die Nachbargemeinde Süderholz befinden, reicht von Velgast bis nach Jarmen. Diese Veränderung weckt bei den Bürgermeistern Marco Jahns (CDU) und Alexander Benkert (CDU), Missverständnis und Unmut. Wohin soll das führen?

Noch ist das Ärztehaus gut besetzt. Doch hängen in der Zukunft dunkle Wolken über der medizinischen Versorgung der Patienten? Quelle: Christin Assmann

„Wir haben das Problem, dass wir Ärzte brauchen. Wir wissen, dass einige Ärzte in naher Zukunft in Rente gehen werden. Noch sind sie da, aber wir kennen die Wartezeiten, wissen, dass nicht von heute auf morgen ein neuer Arzt bereitstehen wird. Fakt ist: Wir brauchen Nachwuchs“, sagt Marco Jahns, Bürgermeister der Stadt Grimmen. „Jetzt ist es so, dass es bei der KVMV Veränderungen gab. Das heißt, wenn ein Arzt sich ansiedelt, benötigt er einen KV-Sitz. Die Bereiche wurden neu strukturiert, zu unserem Nachteil, was uns das Anwerben neuer Ärzte erschwert“, so Jahns weiter.

„Auf einmal sind wir laut KV gut versorgt“

Diese Veränderung stößt bei dem Bürgermeister auf Unverständnis. „Es hieß seit Jahren, dass Grimmen und Umgebung medizinisch unterversorgt ist. Jetzt auf einmal sind wir laut KV gut versorgt, was nicht der realen Situation entspricht. Es hat sich nichts geändert, es ist kein Arzt dazugekommen. Wie kann das sein?“, fragt sich Jahns. Seiner Meinung nach spiegelt die Beurteilung der nötigen KV-Sitze nicht den Altersdurchschnitt wider. Ältere Bürger haben einen erhöhten Bedarf an medizinischen Leistungen, den auch die KVMV einkalkulieren wolle.

„Für die Umsetzung der bundesweit geltenden Regelungen ist auf der Landesebene der Landesausschusses zuständig. Die Kassenärztliche Vereinigung MV (KVMV) kritisiert die gesetzliche Bedarfsplanung seit Längerem, weil sie den tatsächlichen medizinischen Versorgungsbedarf in den Regionen nicht ausreichend berücksichtigt, sondern nur eine reine Verteilungsplanung auf der Grundlage von überholten politischen Vorgaben darstellt“, antwortet die KVMV auf Anfrage der OZ.

In einer Stellungnahme an die zuständige Kommission des Landtages formuliert die KVMV: „Die KVMV fordert deshalb seit Jahren den Gesetzgeber auf, diese Regelung zu überdenken und im Dialog mit den Regionen zu überarbeiten. Dabei wäre es wichtig, neben der Zunahme an angestellten Ärzten auch die Morbidität (Krankheitslast) der Bevölkerung in die Bedarfsplanung als Faktoren einzubeziehen“.

Zu dem veränderten Planungsbereich rund um Grimmen schreibt die KVMV: „Die Mittelbereiche werden vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) für alle Bundesländer ausgewiesen. Die Zuordnung der Gemeinden zu den Mittelbereichen wurde in der vergangenen Zeit angepasst und mit Beschluss des Landesausschusses auch in der hausärztlichen Bedarfsplanung für MV umgesetzt.“ Weitere Fördermöglichkeiten für eine Niederlassung und Anstellung eines Arztes sollen weiterhin bestehen, auch im Hinblick auf Hausärzte, die vermutlich in den nächsten fünf Jahren aus Altersgründen ihre Tätigkeit beenden werden.

Wahrnehmung des medizinische Angebotes an Erreichbarkeit scheitern

„Wenn sich an der Situation nichts ändern soll, finde ich das äußerst misslich. Die KVMV steht in der Verantwortung, die medizinische Versorgung zu sichern“, betont Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz. „Warum passiert da nichts? Mir fehlt die aktive Umsetzung der Fördermaßnahmen“, so Benkert weiter. Die Praxen sind voll, es gibt genügend Patienten und der Bedarf erhöht sich. „Das ist in unserem Bereich ein echtes Problem. Nicht alle sind so mobil und die Anbindung durch die ÖPNV nicht immer ideal gegeben. Wie soll unter dem Aspekt die Versorgung gewährleistet werden“, fragt sich Benkert. Die Erreichbarkeit solle neben dem Altersdurchschnitt bei der Kalkulation von Stellen berücksichtigt werden.

Außerdem sei die Gewinnung neuer Ärzte schwierig. Erhöhte Arbeitszeiten und ausgedehnte Sprechstunden könnten nicht jedem jungen Arzt auferlegt werden. Der Andrang an Patienten, häufige Bereitschaft und verstreute Wege zu Hausbesuchen sind Herausforderungen, denen sich nicht jeder junge Arzt stellen wolle. „Wir wollen ein attraktives Arbeitsumfeld in der Gemeinde bieten und brauchen mehr Möglichkeiten, ein lukratives Angebot schaffen. Da muss mehr vonseiten der KVMV getan werden“, sagt Benkert.

Zusammen mit Marco Jahns soll das Problem weiter in Angriff genommen werden, bevor eine befürchtete Verschlechterung der Situation eintritt. „Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Problem und haben uns an die KVMV gewandt und auch mit ansässigen Ärzten über die derzeitige Situation gesprochen. Für uns heißt das jetzt kämpfen, um mehr KV-Stellen zu bekommen, um neue Ärzte dazugewinnen zu können“, betont auch Jahns.

Von ca