Grimmen: Alle zehn Bürgermeisterkandidaten auf einen Blick

Grimmen

Am Sonntag wird gewählt. Es geht um den neuen Bürgermeister für Grimmen. Um die Frau oder den Mann, der die Geschicke der kleinen Stadt für die nächsten sieben Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Neun Männer und eine Frau stellen sich der Wahl, die notwendig geworden ist, weil Bürgermeister Benno Rüster Ende Januar verstorben war. Hier beantworten sie Fragen, die vor allem ihre persönliche Beziehung zu Grimmen und die mögliche Entwicklung der Stadt ansprechen.

Zur Galerie Am 6. Juni wird gewählt. Es geht um den neuen Bürgermeister für Grimmen. Um die Frau oder den Mann, der die Geschicke der kleinen Stadt für die nächsten sieben Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Neun Männer und eine Frau stellen sich der Wahl, die notwendig geworden ist, weil Bürgermeister Benno Rüster Ende Januar verstorben war. Hier sind alle zu sehen:

Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Grimmen denken?

Antje Ganzer, Einzelkandidatin: Eine schöne Kindheit mit vielen Spielgefährten auf vollen Spielplätzen. Nicht immer mussten wir von Eltern beaufsichtigt werden, wir konnten unsere sozialen Kompetenzen frei entfalten. Ich erinnere mich an Tierparkbesuche, Spaziergänge im Volkspark, Enten füttern und im Winter Schlittschuhlaufen auf dem Schwanenteich. An viele kleine Läden in der Altstadt mit schön dekorierten Schaufenstern.

Marc Bindzau, Einzelkandidat: Heimat, Familie, Freunde.

Thomas Bitter, Einzelkandidat: Infrastrukturell ist die Stadt perfekt gelegen im Dreieck zwischen den Hansestädten und der Anbindung nach Rügen. Touristisch ist Grimmen attraktiv durch den weitestgehend historischen Stadtkern.

Jörg Fiedler, Einzelkandidat: Grimmen ist eine wunderschöne lebens- und liebenswerte Kleinstadt für Jung und Alt.

Daniel Gensch, Einzelkandidat, unterstützt von der SPD: Wenn ich an Grimmen denke, sehe ich eine kleine, natürliche und charmante Stadt. Eine Stadt, die auf eine tolle Geschichte zurückblicken kann. Eine Stadt, die einen dörflichen Charakter des Miteinanders pflegt, aber sämtliche Vorteile einer großen Stadt in sich vereint. Eine Stadt, in der man seinen Nachbarn noch kennt. Wo es völlig normal ist, seine Freizeit seinen Mitmenschen zu schenken.

Marco Jahns geht für die CDU ins Rennen: Grimmen ist meine Heimatstadt mit viel Grün und Herz sowie Charme, aber auch Entwicklungspotenzial. Ich denke an die Menschen, die mit ihrer Vielfalt das Leben hier lebenswert gestalten. Die schöne Altstadt, der Wasserturm und die Kirche gehören genauso dazu wie der Tierpark, das Freibad, die Gärten und die liebevoll gestalteten Häuser der Menschen, die hier leben.

Karsten Kraehmer, Einzelkandidat: Grimmen … Merk-Würdig-Schön. Meine Heimatstadt sollte man sich merken, mit ihrer altehrwürdigen Backsteingotik am Rande des wunderschönen Trebeltals gelegen.

Armin Latendorf, Bürgermeisterkandidat der LINKEN: Hier ist mein Zuhause.

Frank Ludewig, Einzelkandidat: Eine glückliche und erfüllte Kindheit. Freunde, mit denen man sich traf, mit denen man Sport machte oder einfach mit den Mopeds durch die Stadt fuhr.

Mike Naujok, (CDU), Einzelkandidat: Grimmen ist eine schöne Kleinstadt mit einer bezaubernden Altstadt und fast an der Ostsee gelegen. Ein kleiner roher Diamant, der geschliffen werden will.

Was gefällt Ihnen in oder an Grimmen überhaupt nicht?

Anja Ganzer: Die Industrieruinen am Stadtrand Richtung Stralsund. Sehr trostlos und für viele bedürftige Menschen ist ausgerechnet die „Grimmener Tafel“. Dort haben auch unsere ehrenamtlich engagierten Menschen schwierige Arbeitsbedingungen.

Marc Bindzau: Die Ruinen beispielsweise, wenn man aus Richtung Stralsund nach Grimmen kommt. Aber ich weiß auch, dass schon viele Veränderungen angeschoben sind.

Thomas Bitter: Der zunehmende Abriss ohne Folgebebauung und verfallender Leerstand in der Innenstadt gefallen mir nicht. Außerdem das Erscheinungsbild bei der Zufahrt aus Stralsund – zum Beispiel das Gelände des alten Geflügelschlachthofes.

Jörg Fiedler: Es muss wieder mehr getan werden. Innovationen statt Stagnation vor allem für die Jugend, ohne dabei die älteren Generationen zu vergessen.

Daniel Gensch: An Grimmen gefällt mir die Entwicklung nicht, auf der wir uns bewegen. Es fehlt an innovativen Unternehmen, die meinen Kindern eine gesicherte Zukunft in Grimmen ermöglichen. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, die aber nach 16 Uhr ausgestorben ist. In Grimmen wird gerne mal gefeiert, aber am Abend gemütlich ein Bier trinken gehen, ist nirgendwo möglich.

Marco Jahns: Die Schandflecken an der B 194, das mangelhafte Angebot an Gastronomie, die fehlenden Freizeitmöglichkeiten für die Jugend sowie die zum Teil noch sanierungsbedürftigen Straßen und Wege gefallen mir nicht.

Karsten Kraehmer: Leer stehende Industriegebäude und -gelände an den Einfahrtstraßen zu meiner Heimatstadt sind echte Schandflecken, die schnellstmöglich entfernt werden müssen. Sie werfen kein gutes Licht auf unsere liebenswerte Heimatstadt.

Armin Latendorf: Der Zustand am Bahnhof und einige Industrieruinen. Dazu der Umstand, dass zu viele Menschen zu wenig Geld in der Tasche haben.

Frank Ludewig: Mir gefällt überhaupt nicht der Ärztemangel – nicht nur an Allgemeinmedizinern, sondern auch an Spezialärzten. Außerdem die Bauruinen entlang der B 194 in Grimmen.

Mike Naujok: Eigentlich nichts, denn sonst würde ich mich hier ja nicht wohlfühlen und hier gerne wohnen. ...und das mit der Wiederbelebung der Innenstadt bekommen wir wieder hin.

Wo sehen Sie Grimmen in sieben Jahren?

Antje Ganzer: Wir sind auf einem guten Weg, eine ausgewogenere Altersstruktur unserer Bevölkerung in und um Grimmen zu erreichen. Grund ist, dass Kinder und Jugendliche, unsere zukünftigen Erwachsenen, doch wieder mehr Ausbildungsplätze und Arbeit finden. Sie bleiben gern hier und gründen hier ihre Familien.

Marc Bindzau: Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Schritte gegangen sind, Grimmen als Wohlfühlstadt weiterzuentwickeln. Ich hoffe auch, dass wir ein paar mehr Arbeitsplätze geschaffen haben und dadurch junge Familien hierbleiben.

Thomas Bitter: Ich sehe Grimmen als Stadt, die es Unternehmen attraktiv erscheinen lässt, sich niederzulassen und hoffe, die städtische Infrastruktur wird effektiver genutzt, um ein breites kulturelles Angebot unterbreiten zu können.

Jörg Fiedler: Grimmen wird eine aufstrebende Stadt sein mit neuen Arbeitsplätzen und Kultur für Alt und Jung, so dass auch die nachfolgenden Generationen sagen: Grimmen ist mein Zuhause, hier lohnt es sich zu leben und etwas aufzubauen.

Daniel Gensch: Wenn wir diese Entwicklung nicht aufhalten, werden noch mehr junge Menschen Grimmen verlassen beziehungsweise keine jungen Familien nach Grimmen ziehen. Die Bevölkerungszahlen werden weiter sinken, und wir werden im Altersschnitt weiter steigen. Dass Grimmen für unsere älteren Mitmenschen ein attraktiver Alterssitz bleibt, darf nur ein Teil der Entwicklung sein.

Marco Jahns: Ich sehe Grimmen als Wohlfühlstadt mit gestiegener Einwohnerzahl, die alle Generationen beachtet. In der Altstadt kann man das Herz unserer Stadt wieder schlagen sehen, es gibt kulturelle und gastronomische Angebote und Orte, an denen Vielfalt gelebt werden kann. Der ständige Nahverkehr hat den Einwohnern mehr Mobilität verschafft und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir konnten den Ärztemangel abfedern und unser Stadtklima ist geprägt von Achtung, Wertschätzung und Empathie.

Karsten Kraehmer: Ich sehe eine saubere, liebenswerte, vorpommersche Kleinstadt mit viel Charme, einer breiten Infrastruktur und liebevollen und hilfsbereiten Einwohnern, die jederzeit miteinander und füreinander da sind.

Armin Latendorf: Die Stadt soll starkes Mittelzentrum für die Menschen in Grimmen und die umliegende Region sein – mit den entsprechenden Angeboten an Kultur, Einzelhandel, Dienstleistung, Verwaltung, medizinischer Versorgung und Gastronomie. Ein neuer oder „geheilter“ Drache Wasmuth am Wasserturm kann das dann ruhig bewachen.

Frank Ludewig: Ich sehe Grimmen in sieben Jahren attraktiver für die Jugend, für Gäste und für Firmen, die sich aufgrund der topografischen Lage der Stadt Grimmen hier ansiedeln möchten.

Mike Naujok: Ich sehe eine Stadt, die wirtschaftlich rasant Fahrt aufnehmen kann, weil sich der städtische Haushalt durch die GWG-Entschuldung stark erholen konnte. Es macht wieder Spaß, in der Innenstadt zu bummeln, weil es ein gut besuchtes Restaurant und neu eröffnete Geschäfte gibt. Grimmen ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannter geworden durch Festivals in der Stockcar-Arena, fest etablierte kulturelle Veranstaltungen für Jung und Alt in jeder Jahreszeit sowie internationale Wettkämpfe aller Sportarten in Grimmen.

Was ist eine Ihrer ersten privaten Erinnerungen an Grimmen?

Antje Ganzer: Als ich nach Grimmen kam, war ich noch sehr klein. Am liebsten erinnere ich mich an meine Einschulung und an eine tolle Schulzeit.

Marc Bindzau: Ich erinnere mich gerne an die Ausfahrten im Bollerwagen von der Parkkrippe aus. Meine stärksten Prägungen habe ich jedoch durch meinen Opa und meinen Papa erfahren.

Thomas Bitter: Meine behütete Kinder- und Jugendzeit. In meiner Kinder- und Jugendzeit gab es zahlreiche Veranstaltungen mit Angeboten für Alt und Jung wie Kindertags-, Park-, Tierparkfeste mit der Freilichtbühne neben der Storchenbar.

Jörg Fiedler: Mein erster Fasching im ,Anne Frank Kindergarten‘ und die geborgene Kindheit hier in Grimmen sind mir in Erinnerung geblieben.

Daniel Gensch: Meine nicht erste, aber schönste private Erinnerung an Grimmen ist meine Hochzeit im Juni 2017 im Wasserturm.

Marco Jahns: Ich erinnere mich an meine unbeschwerte Kindheit und Jugendzeit und damit die schönste Zeit im Jugendklub in der Feldstraße und den Veranstaltungen im Haus der Freundschaft. An meine Frau, die ich hier kennengelernt und geheiratet habe. An die Zeit, in der wir Altstoffe sowie auch Obst gesammelt und diese abgeliefert haben, um mit unseren Mopeds tanken zu können.

Karsten Kraehmer: Ich erinnere mich an einen Besuch mit meiner Kindergartengruppe beim damaligen Bürgermeister Max Pilgrim in seinem Amtszimmer im Rathaus. Jeder, der wollte, durfte einmal auf dem Bürgermeisterstuhl Platz nehmen.

Armin Latendorf: Als Knirps konnte ich aus unserem Wohnzimmerfenster in Bremerhagen den Wasserturm, damals noch ohne Dach, und den Grimmener Kirchturm sehen und hab dann gedacht: Da hinten ist die große Stadt.

Frank Ludewig: Meine Jugendweihe ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich mit Grimmen verbinde. Warum? Meine Familie hat die Jugendweihe gefeiert und ich habe für meinen Verein in einem Turnier Handball gespielt.

Mike Naujok: Der Sommer 1984 in Grimmen war sehr schön, emotional und so nachhaltig, dass ich die Freundin von damals, meine heutige Frau, in Grimmen geheiratet habe und wir gemeinsame Kinder und Enkel haben, und wir hier gerne leben und uns wohlfühlen.

Von Almut Jaekel