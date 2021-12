Grimmen

Es gibt noch jede Menge freier Impftermine am Montag, dem 20. Dezember 2021 von 12 bis 16 Uhr in der Bahnhofstraße 12 in Grimmen. Darüber informiert der Pressesprecher der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke.

Die Terminvergabe für diesen Zeitraum erfolgt über die Impfhotline. Interessenten erreichen die Hotline über die Telefonnummer 0385 202 711 15 , generell montags bis freitags 8 bis 16 Uhr.

Von aj