Grimmen: An vielen Abenden bleibt das Restaurant in diesen Tagen leer

Grimmen

Erneut schwere Zeiten für die Gastronomen in Grimmen und den umliegenden Gemeinden. Bei den Kunden herrscht derzeit sehr viel Verunsicherung. Nahezu alle Weihnachtsfeiern wurden abgesagt. Viele Lebensmittel müssen weggeschmissen werden, da es keine Planungssicherheit für die Restaurants gibt. Einfach aufgeben ist für die meisten Gaststätten-Besitzer aber weiterhin keine Option. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte wissen: Wie gehen die Gastronomen mit der aktuellen Situation um? Und ist das Essen zum Mitnehmen die einzige Option?

Maximal ein Tisch ist am Abend mit Kunden besetzt

Rein theoretisch ist ein Gaststättenbesuch für Geimpfte und Genesene derzeit fast normal möglich. Sie brauchen lediglich einen tagesaktuellen Test. Doch schon an diesem Punkt wird es kompliziert. Selbst wenn die Kunden den Aufwand in Kauf nehmen würden, ist es derzeit nur sehr schwer möglich, spontan einen Testtermin zu bekommen. Die Apotheken der Stadt haben alle Hände voll zu tun. Ein Testzentrum gibt es in Grimmen nicht mehr. Bei den Testzentren in den umliegenden Hansestädten beträgt die Wartezeit häufig mehrere Stunden.

Die Folge ist klar: Die Tische in den Restaurants bleiben leer – die Betreiber sind verzweifelt. So auch Grimmens Grieche Vasileios Koultoukis – den meisten Gästen nur als „Billy“ bekannt. „Mittags kommt gar keiner, am Abend ist höchstens ein Tisch besetzt“, erklärt er. Der sympathische Gastronom wollte vor seinem Restaurant ein kleines Test-Zelt installieren. „Mir wurde gesagt, dass ich dies nicht darf, sondern nur ein tagesaktueller Test aus der Apotheke oder dem Testzentrum gilt“, erklärt er.

Dabei war er für den Dezember eigentlich komplett ausgebucht. „Sämtliche Weihnachtsfeiern wurden abgesagt. Andere melden sich gar nicht ab – kommen dann aber einfach nicht. Ich mache den Kunden keinen Vorwurf, weil sie derzeit einfach sehr verunsichert sind“, sagt er.

Jedoch besteht für Vasileios Koultoukis somit keinerlei Planungssicherheit. „Mein Personal ist da und ich muss auch Lebensmittel bestellen. Das Ergebnis: Einiges landet dann einfach in der Tonne“, ärgert er sich und sagt: „Wir werden uns wieder verstärkt auf Abholer konzentrieren. Bei größeren Bestellungen wären wir nach Absprache auch bereit zu liefern.“

Es dominiert aber das Gefühl der Hilflosigkeit. „Es ändert sich täglich etwas und kaum ein Kunde weiß noch, woran er ist. Und genauso geht es uns Gastronomen auch“, meint er.

Geplante Weihnachtsfeiern wurden storniert

Diesen Eindruck beschreibt auch Beate Ambrosi, Eigentümerin der „Schnitzelstube“ in Grimmen. „Alles ändert sich wieder Schlag auf Schlag. Ich bin einfach nur noch traurig“, erzählt die Gastronomin und ergänzt: „ Aus Angst um die eigene Existenz macht man das alles mit. Schön ist das nicht mehr.“ Seit den jüngsten Verschärfungen auf „2G plus“ sollen jeden Tag bestellte Tische storniert worden sein. Auch Reservierungen für Weihnachtsfeiern wurden zurückgenommen. „Ich hatte mich schon auf den Dezember gefreut, doch jetzt ist alles leer“, so Ambrosi weiter. Gäste, die die Auflagen nicht erfüllen, können telefonisch bestellen und außer Haus essen.

Den Außer-Haus-Verkauf bietet auch das „Fährmanns Hus“ in Stahlbrode an. Viele Stornierungen seien im Restaurant in den vergangenen Tagen eingegangen. Eine zusätzliche Erschwernis käme obendrauf: „In der näheren Umgebung gibt es keine Testmöglichkeiten und wir kriegen momentan keine Schnelltests besorgt. Die Gäste können sich unter unserer Aufsicht nur mit einem eigenen Test testen“, beschreibt Steffen Samland. Das geplante Weihnachtsmenü für den 25. und 26. Dezember bliebe vorerst unter den vorgeschriebenen Auflagen auf dem Programm.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Landgasthof „Frettwurst“ des Golfhotels in Kaschow steht hinter dem beworbenen Weihnachtsbuffet für die Feiertage noch ein Fragezeichen. „Wir warten ab, was in den folgenden Tagen beschlossen wird“, sagt Sprecherin Ulrike Baer. Die Öffnungszeiten haben sich bereits geändert. „Obwohl sich geimpfte Gäste bei uns testen können, besuchen überwiegend Hotelgäste das Restaurant und die Weihnachtsfeiern wurden alle storniert“, so Baer weiter.

Von Raik Mielke und Christin Assmann