17 Menschen mussten in der Nacht zum Sonnabend in Grimmen evakuiert werden, weil es in einem Wohnblock gebrannt hat. Ein Anwohner berichtet von den Minuten der Angst: „Hätte den Brand keiner bemerkt, wären wir nicht mehr aufgewacht“, sagt er.

In der Nacht zum Sonnabend brannten in Grimmen zwei Keller in der Orenburger Straße. In der Folge mussten 17 Menschen evakuiert und gerettet werden. Quelle: Raik Mielke