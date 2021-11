Grimmen

Seit gut zwei Wochen ist für die meisten passionierten Biker der Region die Motorrad-Saison beendet. Anders gesagt: Die geliebte Maschine ist längst geputzt und in der Garage platziert. Sechs Monate heißt es nun, auf die erste Ausfahrt im Frühjahr 2022 zu warten. So könnte ein mögliches Szenario aussehen. Doch für andere beginnt jetzt erst die richtige Arbeit mit der geliebten Maschine.

Denn Winterzeit ist Umbauzeit, wie André Methling – Chef des Grimmener Bikerschuppens – erklärt. „Die kalte Jahreszeit nutzen viele Motorradfahrer, um ihr ‚Baby‘ umbauen zu lassen. Dies sind in der Regel größere und längerfristige Vorhaben, für die nun Zeit ist“, erklärt er. Für den leidenschaftlichen Schrauber bedeutet dies wiederum jede Menge Arbeit für die kommenden Wochen und Monate.

Zeit der großen Bastelei

In der laufenden Saison – also von März bis Oktober – hat André Methling de facto keine Zeit für große Umbauarbeiten an den Maschinen. „Dann wartet einfach die klassische Arbeit, das Reparieren von Maschinen“, erklärt er. Doch jetzt, wo die Maschinen in der Regel nicht mehr auf den Straßen unterwegs sind, startet für den passionierten Biker und Schrauber die Zeit der großen Bastelei. „Viele Maschinen begleite ich bereits seit mehreren Wintern. Der Trend geht ja grundsätzlich dahin, dass die Motorradfahrer ihre ganz persönliche Maschine wollen, die nach ihren Wünschen aufgebaut wird“, sagt er. Und solche Sachen sind eben zum einen sehr kostspielig und zum anderen enorm zeitintensiv. „In der kalten Jahreszeit nehme ich mir so immer zehn bis zwölf Motorräder in meiner Werkstatt vor“, erklärt Methling.

Insgesamt hat der Betreiber des „Bikerschuppens“ seit Beginn der Pandemie noch mehr zu tun als zuvor. „Viele haben in diesen Zeiten zurück zu ihrem Hobby gefunden oder das Motorradfahren ganz neu für sich entdeckt. Eines ist ganz klar: Es werden immer mehr Biker in der Region“, betont der Fachmann.

Führerschein Klasse B196 sorgt für noch mehr Biker

Einen weiteren Zuwachs an Bikern gibt es durch die neue Führerscheinklassifizierung B196. Für erfahrene Autofahrer wurde durch die neue Regelung eine einfache und kostengünstige Möglichkeit geschaffen, auch Motorräder der Klasse A1 – also Leichtkrafträder bis 125 Kubikzentimeter – zu fahren. Nach einer Fahrerschulung – die mindestens neun neunzigminütige Einheiten umfasst – können jetzt auch Krafträder der Klasse A1 in Deutschland gefahren werden, ohne dass die dafür vorgeschriebene vollständige Ausbildung durchlaufen werden muss. Auch auf die theoretische und praktische Prüfung wird verzichtet. Vorausgesetzt sind ein Mindestalter von 25 Jahren und der Vorbesitz der Führerscheinklasse B seit mindestens fünf Jahren.

„Die Folgen dieses neuen Gesetzes habe ich in der Werkstatt natürlich sofort gemerkt. Nicht nur jüngere Leute haben dadurch mit dem Motorradfahren angefangen und sich eine Maschine gekauft. Diese muss dann natürlich auch mal repariert und überprüft werden, was eine Steigerung der Aufträge für mich bedeutete“, erklärt André Methling.

Saison 2021: Viel zu tun in der Werkstatt – wenig auf der Straße

In der Werkstatt gibt es also jede Menge zu tun. Doch insbesondere in Pandemie-Zeiten hat sich bei vielen Motorradfahrern eine gewisse Lethargie eingeschlichen. „Es gab in diesem Jahr nur sehr wenige große, gemeinsame Ausfahrten – sehr wenig Geselligkeit“, findet André Methling. Gefahren wurde häufiger mit dem eigenen Partner oder eben dem besten Kumpel. „Und gerade dies fehlt einem schon. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man mit vielen Gleichgesinnten unterwegs ist“, findet er.

Und noch ein anderer Trend bestätigte sich 2021. „Die Marke Harley Davidson wird immer beliebter und dementsprechend sind auch immer mehr Maschinen in der Region unterwegs oder auch in meiner Werkstatt zur Reparatur“, sagt André Methling.

Von Raik Mielke