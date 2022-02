Grimmen

In der Region Grimmen sind Ende Januar 2022 insgesamt 1166 Männer und Frauen ohne Job. Die Arbeitslosenquote beträgt damit hier 9,0 Prozent.

Noch im Januar des letzten Jahres hatte die Arbeitslosenquote in der Trebelstadt und den umliegenden Gemeinden bei 10,6 Prozent gelegen. Damit ist sie seit Dezember – da lag sie bei 8,5 Prozent – zuletzt zwar gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat jedoch geringer. Im Januar 2020 vor der Pandemie lag sie dagegen bei 8,6 Prozent. Dieses Niveau konnte noch nicht wieder erreicht werden.

Hausweiler: Höchststand immer im Januar

Die Arbeitslosigkeit im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen ist im Januar deutlich angestiegen. 10885 Männer und Frauen sind kreisweit aktuell ohne Beschäftigung. Das sind 1188 Personen beziehungsweise 12,3 Prozent mehr als noch im Dezember 2021. Die Arbeitslosenquote stieg in Vorpommern-Rügen innerhalb eines Monats damit von 8,6 auf jetzt 9,7 Prozent.

Für Dirk Hausweiler, den Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Stralsund, war dies eine zu erwartende Entwicklung. „In unserer stark touristisch geprägten Region rechnen wir im Januar üblicherweise mit dem Höchststand der Arbeitslosigkeit im Jahr“, sagt er. In den Wintermonaten flache das Urlauber-Geschehen an der Küste ab. Das ist in jedem Jahr so, doch müsse man dieses Monatsergebnis ganz besonders hervorheben. „Wir befinden uns aktuell in der Corona-Pandemie und haben kreisweit dennoch den niedrigsten Januarwert seit der Wiedervereinigung erreicht“, nennt er das Positive. Der Arbeitsmarkt erhole sich zunehmend von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ist man in der Stralsunder Agentur optimistisch.

Die Entwicklung des gesamten Agenturbezirkes im Januar spiegele sich auch in den einzelnen Geschäftsstellen wieder. So stieg die Zahl der Arbeitslosen auf der Insel Rügen binnen Monatsfrist um 557 (19,9 Prozent) auf 3354 Personen. Die Arbeitslosenquote steigt zum Vormonat um 1,7 Prozentpunkte von 8,5 auf 10,2 Prozent.

Stärkster Anstieg auf Rügen

Das sei zwar der stärkste Anstieg im Landkreis, doch ist gerade auch diese Region für die positive Entwicklung des gesamten Agenturbezirkes verantwortlich. Die Geschäftsstelle Bergen verzeichnete im Januar 2020 - vor der Pandemie - noch eine Arbeitslosenquote von 11,5 Prozent. Im Januar 2021 lag die Quote pandemiebedingt sogar noch bei 12,3 Prozent. Mit den aktuell 10,2 Prozent wird auch hier die niedrigste Arbeitslosigkeit in einem Monat Januar seit der Wiedervereinigung erreicht.

In der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 9,0 Prozent. Das sind 1,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Im Januar 2020 vor der Pandemie wurde mit 8,9 Prozent ein ähnlicher Wert erreicht.

In der Hansestadt Stralsund sind derzeit 3124 Arbeitslose gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 11 Prozent. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 12,5 Prozent.

Weiterhin Kurzarbeit

Aktuell beziehen 478 Betriebe in der Region Vorpommern-Rügen Kurzarbeitergeld. Zusätzlich profitieren 157 Unternehmen der witterungsabhängigen Branchen wie Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau sowie Dachdecker und Gerüstbauer vom sogenannten Saison-Kurzarbeitergeld, heißt es aus dem Arbeitsamt.

Weiter wirksam seien arbeitsmarktpolitische Instrumente. 450 Personen im Kreis erwerben mit Unterstützung der Arbeitsagentur und des Jobcenters derzeit eine neue berufliche Qualifikation. 335 Männer und Frauen sind in den sogenannten Arbeitsgelegenheiten beschäftigt. Und 72 Existenzgründer werden aktuell durch die Arbeitsagentur beim Aufbau eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Ohne die Entlastungswirkung aller arbeitsmarktpolitischen Instrumente läge die Arbeitslosigkeit vermutlich bei 11,7 Prozent.

Von oz