Grimmen: Aufmerksamer Leser spürt gestohlenes E-Bike auf

Grimmen

Das am vergangenen Mittwoch entwendete E-Bike eines 82-Jährigen aus Grimmen wurde von einem aufmerksamen zivilen Helfer zurückgebracht. In der Tribseeser Straße in Grimmen stieß ein 30-Jähriger auf zwei Unbekannte, die ein Elektro-Fahrrad mit sich führten, dass der Beschreibung des gestohlenen Rades in der Zeitung sehr nahe kam. Aus der Skepsis heraus, dass die Personen die rechtmäßigen Eigentümer sind, sprach der aufmerksame Leser die Beiden an.

Die zögerliche Reaktion bestätigte die Annahme des Helfers und als er die Polizei hinzuziehen wollte, ließen die Unbekannten das E-Bike stehen und hauten ab. Der 30-Jährige brachte das vermeintliche Diebesgut zur Polizeidienststelle und wie sich vor Ort, durch die Prüfung der Beamten herausstellte, handelte es sich tatsächlich um das entwendete Elektro-Fahrrad. Dem 82-jährigen Eigentümer soll sein E-Bike zeitnah übergeben werden.

