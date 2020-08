Grimmen

Nicht nur für die Schüler der Region startete am Montag das neue Schuljahr. In Grimmen und den umliegenden Gemeinden begrüßten zahlreiche Unternehmen die neuen Auszubildenden. Erfreulicherweise setzen viele Unternehmen trotz der andauernden Corona-Pandemie auf eine kontinuierliche Ausbildung von Fachkräften.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit einigen Betrieben über die Erfahrungen der diesjährigen Bewerbungsphase, den Stellenwert der Ausbildung im eigenen Unternehmen und diesbezüglich über aktuelle Trends.

Mathias Scheunemann : „Eine gute Qualität der Bewerber“

Fünf neue Auszubildende konnten am Montagmorgen im Großhandelsbetrieb „Bela“ von Niederlassungsleiter Mathias Scheunemann begrüßt werden. „Wir bilden zwei Fahrer, zwei Fachhandellageristen sowie einen Großhändler aus“, erklärt Scheunemann. Mit der Anzahl und Qualität der Bewerbungen war der Niederlassungsleiter in diesem Jahr sehr zufrieden.

Am Montag fand für die „Neuen“ im Unternehmen ein Kennenlern-Tag statt. „Normalerweise führen wir diesen an unserem Hauptstandort in Kiel durch. In Corona-Zeiten haben wir uns aber dazu entschlossen, diesen Tag dezentral an den jeweiligen Standorten durchzuführen“, erklärt er. Zuvor hatten die neuen Auszubildenden bereits im Rahmen von Praktika ins Unternehmen reingeschnuppert. „So merken beide Seiten am besten, ob es passt. Ich habe beim neuen Team ein sehr gutes Gefühl und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Mathias Scheunemann.

Robert Baase : „Jeder neue Azubi hat ein Praktika absolviert“

Auch die Baase Landmaschinen GmbH ist sich treu geblieben und konnte, traditionell, zwei Auszubildende im Unternehmen in Holthof begrüßen. Die jungen Leute erlernen den Beruf des Mechanikers für Landmaschinen. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unseren Azubis gemacht. Sie lernen das Unternehmen während der Lehrzeit kennen und können im Anschluss der Ausbildung dann in der Regel auch übernommen werden“, erklärt Geschäftsführer Robert Baase.

Auch bei der Baase Landmaschinen GmbH setzt man in der Bewerbungsphase auf ein Probearbeiten. „So lernen wir die Leute viel besser kennen als in einem Gespräch hinterm Schreibtisch“, findet Robert Baase.

Jens Gebhard : „Leider hat am Freitag ein Azubi abgesagt“

Bei der GP Papenburg GmbH sollten am Montagmorgen eigentlich zwei Auszubildende begrüßt werden. „Leider hat der ausgewählte Bewerber für die Stelle als Baugeräteführer am Freitag kurzfristig aus persönlichen Gründen abgesagt“, ist Niederlassungsleiter Jens Gebhard enttäuscht. Somit startet lediglich ein Tiefbauer seine berufliche Ausbildung im Unternehmen.

„Durch solch kurzfristige Absagen nimmt man natürlich anderen Leute die Chance auf eine hochwertige Ausbildungsstelle. In der Kürze der Zeit ist es leider nicht möglich, die Stelle neu zu besetzen. Es handelt sich in diesem Bereich um eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, die in der Stadt Brandenburg stattfindet. Lediglich der praktische Teil der Ausbildung findet am Standort in Grimmen statt“, erklärt der Niederlassungsleiter.

Andreas Gerds : „Mit den Bewerbungen sehr zufrieden“

„In diesem Jahr bin ich sehr zufrieden“, sagt Andreas Gerds aus dem gleichnamigen Opel-Autohaus in Grimmen. „Wir hatten viele sehr gute Bewerbungen und somit die Chance einer wirklichen Auswahl für den Ausbildungsberuf als Mechatroniker“, sagt er.

In den zurückliegenden Monaten konnte das Autohaus der Trebelstadt vier junge Leute zum Probearbeiten einladen. „Letztendlich haben wir uns dann für zwei Azubis entschieden“, beschreibt Andreas Gerds. Unter Anleitung von erfahrenen Mechatronikern werden die beiden sofort in den Werkstattbetrieb mit einbezogen. Auf die verschiedenen Lehrjahre aufgeteilt, werden derzeit im Opel-Autohaus sechs Leute ausgebildet.

Von Raik Mielke