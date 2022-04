Grimmen

Das Ziel, Grimmens Innenstadt zu beleben, ist dem Citymanagement zumindest am vergangenen Freitagabend schon mal gut gelungen: Zur Eröffnung der vier Fotoausstellungen und der Schaufenster-Fotoaktion in der Altstadt waren nicht nur zahlreiche Besucher zunächst in den Rathaussaal gekommen. Sie waren auch dabei, als im Wasserturm, in der Marienkirche und im Museum im Mühlenturm alle Ausstellungen besichtigt und auch viele der Fotos in den Schaufenstern unter die Lupe genommen wurden.

160 Fotografien wurden dafür von Remo Zühlsdorff auf einen speziellen Aluminium-PVC-Verbundstoff gedruckt. „An unserer Aktion ,Die Welt in meinem Fokus’ beteiligen sich insgesamt 21 Hobbyfotografen“, sagte Citymanager Thorsten Erdmann während der Eröffnungsveranstaltung im Rathaussaal, wo Anke Hanusik ihre Fotos ausstellt. Hannes Masloboy zeigt im Wasserturm Tierfotografien aus dem Trebeltal bei Grimmen, Frank Weitzer Bilder aus Afrika im Museum und die Grimmener OSTSEE-ZEITUNG die Ausstellung „Grimmens Altstadt im Wandel der Zeit“ in der Marienkirche. 93 Fotografien sind darüber hinaus in mehr als 50 Schaufenstern von 28 Läden zu sehen. „Manche sind etwas versteckt und fügen sich perfekt in die Schaufensterdekoration ein“, sagt Erdmann.

Positive Resonanz

„Ich finde es richtig gut, dass in der Grimmener Altstadt wieder etwas auf die Beine gestellt wird, die Aktion ist klasse“, sagt Grit Schröder, Geschäftsführerin des Strukturfördervereins Trebeltal, der traditionell eng mit der Stadt Grimmen zusammenarbeitet. „Es ist schön, dass es wieder solche Ausstellungen in Grimmen gibt“, freut sich auch Günter Rösch, der mit dem Kulturbund früher etliche hochrangige Foto-Ausstellungen in Grimmen organisierte. „Ich freue mich auf dieses zweite Projekt besonders, das unser Citymanagement nach dem Regionalmarkt in Angriff genommen hat, um die Innenstadt zu beleben“, sagte Bürgermeister Marco Jahns. Es lohne sich auf jeden Fall, durch das wunderschöne Grimmens zu gehen und die Fotografien in den vier Ausstellungen und in den Schaufenstern zu bewundern, warb er für einen Rundgang durch die Stadt.

Geduld und Zeit gefragt

Im Rathaussaal sorgten schon während der Eröffnung die vielen romantischen Sonnenauf- und -untergänge, die Anke Hanusik per Kamera einfängt, für Begeisterung. Die Grimmenerin muss dafür oft sehr früh aufstehen und Fahrten bis an die schönsten Ostsee-Strände Vorpommerns unternehmen.

Zur Galerie Grimmens Altstadt wird zur Fotoausstellung: Vier besondere gibt es im Rathaussaal, der Marienkirche, im Wasserturm und dem Museum, darüber hinaus gibt es 93 Fotos in mehr als 50 Schaufenstern.

Genauso viel Zeit und vor allem Geduld investiert Hannes Masloboy, der noch gar nicht so lange in der Nähe von Grimmen mit seiner Familie lebt, um die Tiere des Trebeltals vor die Linse zu bekommen. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel ein Reh, das die Zunge herausstreckt, oder ein Fuchs, auf den der junge Mann bei Kälte drei Stunden lang wartete, schließlich aufgab und ihn dann überraschenderweise auf dem Heimweg doch noch entdeckte. Grundsätzlich liege seine Erfolgsquote für ein gutes Foto bei maximal 25 Prozent. Immer dabei hat er übrigens sein drei Kilogramm schweres Teleobjektiv – ein Kraft- und Ausdauertraining der besonderen Art.

Ein Ausflug nach Afrika

Frank Weitzer hat seine Ausstellung im Museum seiner besonderen Leidenschaft – seiner Arbeit mit Spitzmaulnashörnern – gewidmet, von denen es in Afrika nur noch etwa 5000 gibt. Ob aus dem Hubschrauber oder direkt vis-à-vis mit den Tieren – die Fotos sind beeindruckend. Frank Weitzer bietet zum Beispiel Schulklassen an, über die Arbeit mit den Tieren im Museum zu berichten. Von ihm kann man auch erfahren, wie schnell Fotografen oder Tierärzte, die die Nashörner regelmäßig betäuben, um ihnen die für Wilderer interessanten Hörner zu kürzen, auf nahe stehende Bäume verschwinden, wenn die Tiere im Anmarsch sind.

Fotos von damals und heute im Vergleich in der Kirche

Der Straßenbau in der Innenstadt aus historischer Sicht und in der Neuzeit, die Geschäftszeile Grimmens im Abstand von vielen Jahrzehnten, Feiern und Feste in der Altstadt früher und heute der Bau des Wasserturms im Gegensatz zur heutigen Ansicht oder der bekannte Grimmener Straßenfeger in Aktion und sein Denkmal in der Altstadt – solche Kontraste zeigt die OZ in der Kirche, die bei vielen Besuchern sicherlich auch Erinnerungen wecken.

Ansporn für die Hobbyfotografen war es in dieser Aktion nicht nur, die eigenen Bilder zu zeigen, sondern auch in Kontakt zu kommen. „Das ist super gelungen“, sagt Hannes Masloboy. „Und wenn alles klappt, bekommen wir in etwa 14 Tagen weitere sehenswerte Fotos für die Aktion dazu“, sagt Thorsten Erdmann. Denn mit Hilfe von Sponsoren sollen großformatige Bilder gedruckt und an exponierten leerstehenden Schaufenstern zugänglich gemacht werden.

Öffnungszeiten der Ausstellungen Die vier Fotoausstellungen sind wie folgt geöffnet: Im Rathaussaal, Landschaftsfotografien von Anne Hanusik, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. Im Wasserturm, Tierfotografien aus dem Trebeltal von Hannes Masloboy, dienstags bis freitags von 10.30 bis 16 Uhr, jedes erste und letzte Wochenende im Monat von 12 bis 16 Uhr. Im Museum im Mühlentor, Fotos aus Afrika von Frank Weitzer, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr, erster und letzter Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. In der Kirche St. Marien, Fotoausstellung der OSTSEE-ZEITUNG Grimmen „Grimmens Altstadt im Wandel der Zeit“ montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie vor und nach den Gottesdiensten.

Die Grimmener und ihre Gäste können jetzt nicht nur die Bilder bestaunen, sondern auch noch mitmachen: Denn das beste Foto wird gesucht. Dazu steht auf jedem Bild in den Schaufenstern eine Nummer, die gewählt werden kann. Der jeweilige Favorit kann unter Mail an thorsten_erdmann@grimmen.de genannt werden.

Von Almut Jaekel