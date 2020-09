Grimmen

Mit der dunklen Jahreszeit steigt auch die Gefahr schwerer Unfälle. Ein 18-jähriger Grimmener kam am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 12 im Bereich Müggenwalde mit seinem Opel aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer war in Richtung Grimmen unterwegs, als sein Fahrzeug zunächst am rechten Fahrbahnrand seitlich einen Baum streifte und anschließend frontal gegen einen links stehenden Straßenbaum prallte.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt, Feuerwehrleute aus Grimmen und Papenhagen befreiten ihn. Der junge Fahranfänger zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

17-jährige Moped-Fahrerin angefahren

Glück im Unglück hatte dagegen die 17-jährige Fahrerin eines Mopeds. Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr übersah eine 48-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Wittenhagen die junge Frau auf dem Leichtkraftrad. Als sie mit ihrem Ford auf der Höhe Glashagens auf die Bundesstraße 194 einbiegen wollte, übersah sie die junge Mopedfahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die 17-Jährige wurde zur Untersuchung ins Stralsunder Krankenhaus gebracht.

Die Polizei mahnt in Hinblick auf die dunkle Jahreszeit zu großer Vorsicht. Nebel, Dunkelheit und Laub auf der Fahrbahn machen das Fahren noch gefährlicher. Fahrer sollten mehr Zeit einplanen und dringend auf riskante Überholmanöver verzichten. Außerdem sind die Fahrer dazu verpflichtet, die Beleuchtung an ihren Fahrzeugen zu überprüfen. „Uns fallen immer wieder – auch an neuwertigen Fahrzeugen – Autos auf, die mit fehlerhaften und kaputten Lichtern unterwegs sind“, sagt der Leiter des Grimmener Polizeireviers Dietmar Grotzky. Vor Fahrtantritt müssen die Lampen stets überprüft werden, um auch solche schlimmen Unfälle zu vermeiden.

Von Carolin Riemer