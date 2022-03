Grimmen

Die Polizei in Grimmen ermittelt gegen einen Autofahrer, der in der Friedrichstraße eine 66-jährige Radfahrerin angefahren haben soll. Die Rentnerin stürzte nach dem Vorfall am Sonntagabend und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Nach ersten Ermittlungen habe der 21-jährige Autofahrer anscheinend zu spät erkannt, dass die Frau in Grimmen in Höhe des Tierparks vor ihm nach links abbiegen wollte und war gegen das Rad gefahren. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Von dpa