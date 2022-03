Grimmen

Am Bahnübergang in der Grimmener Dr.-Kurt-Fischer-Straße finden derzeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen statt. Die Folge: eine wochenlange Vollsperrung. Wer also vom Zweendamm in Richtung Zentrum will, muss einen großen Bogen über die Tribseeser Straße fahren. Da es vonseiten der Deutschen Bahn (DB) keine Vorabinformation zu dieser Großbaustelle gab, wurde die Strecke für viele eine Sackgasse und die Kurt-Fischer-Straße zur Wendestraße. Im Minutentakt mussten Fahrzeuge hier ihre geplante Route abbrechen und umdrehen.

Mit schwerer Technik wird derzeit die Straße vor dem Bahnübergang in der Kurt-Fischer-Straße metertief aufgerissen. Tonnenschwere Metallträger werden in das Erdreich gebracht. Hierbei handelt es sich um Vorbereitungsarbeiten für die grundlegende Sanierung des historischen Bahnüberganges.

Doch welche Bauarbeiten konkret durchgeführt werden müssen, könne die Deutsche Bahn zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, wie ein Sprecher auf Anfrage der OZ erklärte. Voraussichtlich bis zum 29. April wurde die Vollsperrung beim Grimmener Ordnungsamt beantragt. Verlängerungen nicht ausgeschlossen.

Warum sind die Wartezeiten vor den Schranken so lang?

Die Gleisarbeiten an dem Grimmener Bahnhof sorgen bereits seit dem vergangenen Jahr für Ersatzverkehr, Verzögerungen und Umstiege für Reisende und Pendler. Für den 47 Kilometer langen Abschnitt auf der Regionalbahnlinie 5 zwischen Neubrandenburg und Grimmen sollen die Bauarbeiten begonnen worden sein, „um die Leistungsfähigkeit der Strecke langfristig zu erhalten und zu steigern und bis Mitte 2022 andauern“, laut DB.

Währenddessen sollen die Oberbaumaterialien ausgetauscht und der Untergrund ertüchtigt, verdichtet und mit neuem Schotter ausgestattet werden. Außerdem werden auch die Eisenbahnüberführungen „Bachbrücke“ Umkreis der Trebelstadt und in Grimmen erneuert.

Wenn bis dato die Schranken des kleinen Bahnüberganges zugingen, wussten davorstehende Autofahrer: Das kann dauern! Wenn es schlecht läuft, bis zu eine Viertelstunde. Warum? Die Schranken werden bereits geschlossen, bevor der Zug aus Norden am Bahnhof einfährt. Ist dieser dann dort zum Halten gekommen, öffnen sich die Schranken nochmals für wenige Minuten, bevor sie erneut schließen und die beiden Züge aus Neubrandenburg und Stralsund durchlassen. Doch nicht immer wird der Übergang zwischendurch nochmals freigegeben. Dann heißt es warten. Und zwar für 12 bis 15 Minuten und dies einmal in der Stunde.

Darum ist dieser Übergang bei Fans des Schienenverkehrs so beliebt

Der Bahnübergang ist für viele Fans des Schienenverkehrs – aus der gesamten Republik – ein Kultobjekt. Insbesondere in den Sommermonaten kommen immer wieder Fotografen aus ganz Deutschland zum kleinen Bahnübergang in der Trebelstadt. Mit Camping-Hocker, großen Objektiven und sogar Filmkameras ausgestattet, lauern sie dann auf eine besondere Lokomotive. Diese könnten sie natürlich auch an anderen Orten fotografieren – doch viele schätzen den historischen Hintergrund für ihre Fotografien und reisen darum extra nach Grimmen.

Das kleine Bahnwärterhäuschen – nur einige hundert Meter entfernt vom großen am Hauptbahnhof der Stadt – ist immer noch besetzt. Mit Handarbeit und Muskelkraft werden von dort aus die Schranken geschlossen und geöffnet und die Gleise gestellt. Und ebendiese alte Schrankenanlage ist das zweite Highlight für die Zug-Fans.

Von Christin Assmann und Raik Mielke