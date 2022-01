Grimmen

Döner statt Eis, Pide statt heißer Waffeln oder Pizza statt Eiscafé – die kurze Geschichte der Grimmener „Milchbar“ ist ad acta gelegt. Am Freitag eröffnet in der einst stylischen Eisdiele in der Bahnhofsstraße nun ein neuer Imbiss.

Drei Jahre lang genossen die Trebelstädter die verschiedensten Eiskreationen. Die Mischung aus Modernem und kultigem DDR-Charme schien bei den Leuten der Stadt gut anzukommen. Warum hat die „Milchbar“ nun aber – nach kurzem Dasein – die Geschäfte eingestellt? Und auf was können sich die Grimmener künftig freuen? Die OSTSEE-ZEITUNG ging den wichtigsten Fragen auf den Grund.

Milchbar mit DDR-Charme öffnete 2019 in Grimmen

Die Vorfreude und der Wunsch nach einer Eisdiele waren 2019 groß in Grimmen. Die „Milchbar“ – eine Hommage an jene Eisdiele, die es zu DDR-Zeiten einst auf dem Festplatz gab – öffnete im April vor drei Jahren. Die Idee: hochwertige Eiskreationen von Spitzenfabrikanten, nachhaltige Verpackungsformen, gesunde Zutaten und viele Naschereien.

Das Konzept kam in den Sommermonaten und insbesondere vor der Pandemie gut an. Im ersten Sommer – vor allem an heißen Tagen – war der Zulauf gut. Doch der Eisverkauf ist und bleibt nun mal ein Saisongeschäft. Mit den geltenden Corona-Regeln ging dann aber zudem sehr schnell der Charme verloren. Kein gemütliches Verweilen auf der Terrasse der „Milchbar“ – kein Eisgenuss im Geschäft.

Zudem – so die Inhaber – war es sehr schwierig, motivierte Angestellte zu finden. Diese Faktoren führten letztendlich zu der Entscheidung, die Eisdiele nach der Winterpause in diesem Jahr nicht mehr zu eröffnen.

Herzhaft statt süß: Balkan-Imbiss will vor allem mit Pide punkten

Doch aufs Schlemmen müssen die Grimmener nicht verzichten. Es wird lediglich ein wenig herzhafter. Denn schon am Freitag eröffnet der „Balkan-Imbiss“. Ein Projekt von Fatmir – der seit 21 Jahren als Koch in der italienischen Küche in Deutschland tätig ist – und seinem Schwager Florian. Die beiden Männer aus dem Kosovo flüchteten kurz vor der Jahrtausendwende vor dem Krieg in ihrem Heimatland. In Grimmen erfüllen sie sich nun ihren Traum – einen eigenen Döner- und Pizzaladen.

Mitmachen: Bester Dönerladen in MV gesucht: Jetzt Landessieger küren und 100-Euro-Gutschein gewinnen

„Mein Steckenpferd ist die italienische Küche“, sagt Fatmir. Seit mehr als 20 Jahren ist er in dieser – unter anderem in Stralsund – tätig. Nun folgt der Schritt in die Selbstständigkeit. „Wir haben die Immobilie entdeckt und uns sofort verliebt“, sagt er und beschreibt: „Von unserem Laden aus und der Terrasse davor hat man einen tollen Blick auf die Wahrzeichen der Stadt.“

Pide war in Stralsund schon der Renner – bald auch in Grimmen?

Doch punkten will Fatmir vor allem mit seinen Gerichten. „Das größte Highlight wird definitiv Pide werden. In Stralsund war ich für die Spezialität bekannt. In der Region bietet es kaum noch jemand an“, sagt er. Pide ist ein weiches Fladenbrot, das im türkischen und griechischen Raum sehr verbreitet ist und dort als Beilage zu allen Mahlzeiten dient. Im „Balkan-Imbiss“ wird dieses künftig nach Wunsch belegt.

Florian hingegen ist der Döner-Experte. Er arbeitet seit Jahren in der Imbiss-Branche – eine lange Zeit seines Lebens verbrachte er in London. Nun folgte er dem Ruf seines Schwagers und ist inzwischen bereits nach Grimmen gezogen.

Der erste Eindruck der Stadt begeistert ihn. „Die Menschen sind sehr nett. Die Stadt ist sehr sauber und schön. Ich will schnell die deutsche Sprache lernen, um besser mit den Menschen in Kontakt treten zu können“, sagt Florian. Derzeit spricht er fließend Englisch. Für Fatmir hingegen ist Deutsch inzwischen zur zweiten Muttersprache geworden.

Döner, Pizzen und Salate an sieben Tagen in der Woche

Der Balkan-Imbiss setzt auf eine breite Angebotspallette. Fast 100 verschiedene Gerichte stehen auf der Speisekarte. Neben dem angesprochenen Klassiker „Döner“ gibt es die verschiedensten Pizzen, Salate, aber auch andere türkische, italienische und sogar deutsche Spezialitäten.

Das Geschäft ist künftig von Montag bis Sonnabend von 11 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Sämtliche Speisen können sich die Trebelstädter auch nach Hause liefern lassen.

Von Raik Mielke