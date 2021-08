Grimmen: Bauarbeiten dauern länger

Grimmen

Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Grimmener Jahnstraße zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Wie die Stadt nun aber mitteilte, kommen die Arbeiten zwar gut voran – jedoch werden sie noch bis Ende August andauern. Gründe hierfür seien Lieferengpässe und zusätzliche Kanalbauarbeiten, die sofort mit erledigt werden.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies betrifft auch die Grellenberger-Straße. Doch die – für viele Eltern und Schüler – entscheidende Information lautet: Der Schülerverkehr zur Regionalschule „Robert Koch“ ist abgesichert. Um dies problemlos zu garantieren, wurden die Rückert-Straße und Mohnike-Straße – für die Zeit der Bauarbeiten – in Einbahnstraßen umgewandelt.

Und jedem ist sicher insgeheim klar: Wo Bauarbeiten stattfinden, kommt es auch immer zu Behinderungen. Doch diese muss man dann einfach auch mal in Kauf nehmen. In diesem Sinne starten Sie, liebe Leserinnen und Leser, gut in die neue Arbeitswoche. Und ab heute gilt es noch vorsichtiger zu sein: Die neuen ABC-Schützen sind sicher sehr aufgeregt unterwegs. Ist es doch der allererste Schultag ihres Lebens.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de