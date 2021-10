Grimmen: Bauernverband hat allen Grund zum Feiern

Grimmen

Es ist geschafft, die Felder sind leer, die Silos gefüllt und große Traktoren und Landmaschinen rollen nur noch vereinzelt. Der jährliche Erntedank wird vom Bauernverband Nordvorpommern gebührend auf dem Ernteball am kommenden Sonnabend im Treffpunkt Europas in Grimmen gefeiert. Dazu werden nicht nur die Bauern geladen, sondern auch Mitarbeiter der Landwirtschaft, Familienmitglieder und Freunde und feierlustige Besucher sind ebenfalls willkommen. Ob es Grund zum Feiern gibt und wie die Ernte in diesem Jahr ausgefallen ist, hat die OSTSEE-ZEITUNG bei den Landwirten und Veranstaltern vorab erfragt.

Christian Rohlfing: „Wir haben ein gutes Jahr hinter uns“

Sehr positiv blickt Landwirt Christian Rohlfing aus Dorow auf das landwirtschaftliche Jahr zurück. „Ich betreibe sowohl eine konventionelle als auch eine ökologische Landwirtschaft und kann mit Freude behaupten, es war kein überragendes, aber ein überdurchschnittliches Jahr für uns“, sagt er. Dies liegt vor allem an den aktuell guten Preisen auf dem Markt. Die Getreidepreise sind hoch und auch sein Biorindfleisch kann er zu sehr guten Konditionen verkaufen.

Natürlich gab es auch Wetterkapriolen – diese hatten aber insbesondere zur Erntezeit keinen großen Einfluss. So musste nur wenig Getreide getrocknet werden. Auch die Phase der Neuansaat im Frühherbst bot nahezu optimale Bedingungen.

Ein Fragezeichen steht hinter der Preisentwicklung in den kommenden Monaten. Denn derzeit sind die Energie- und Düngemittelpreise exorbitant hoch. „Dies bereitet mir aktuell noch keine schlaflosen Nächte. Jedoch werden wird in jedem Jahr aufs Neue vom Handel dominiert. Heißt: Fallen die Preise im Verkauf und die Ausgaben für Düngemittel und andere Nebenkosten bleiben auf diesem sehr hohen Niveau, muss man sich natürlich Gedanken machen“, sagt er und meint: „Erst einmal freue ich mich aber darüber, dass die Saison vorbei ist und man ein wenig zur Ruhe kommt.“

Rübcke von Veltheim: „Das Hinstellen der Äcker wird deutlich teurer“

Auch Landwirt Rübcke von Veltheim aus Quitzin spricht von einem durchschnittlichen Jahr. „Teilweise gab es Ausfälle wegen Trockenheit. Diese wurden aber an anderen Stellen durch eine gute Ernte wieder ausgeglichen. Aktuell haben wir vernünftige Preise, so dass man mit dem aktuellen Jahr zufrieden sein kann“, sagt er.

Sorge macht hingegen die Preisentwicklung. „Das Bestellen der Äcker für die kommende Saison wird deutlich teurer und ein Ende der Preissteigerung für Düngemittel oder Kraftstoffe ist ja nicht abzusehen“, meint er und nennt Beispiele: „Es ist noch nicht lange her, als das Düngemittel Kalkammonsalpeter um die 170 Euro pro Tonne gekostet hat. Inzwischen sind wir bei 600 Euro. Auch der Preis für Harnstoff hat sich in diesem Zeitraum verdreifacht. Hinzu kommen die gestiegenen Kraftstoffpreise, die sich insbesondere auch in der Landwirtschaft deutlich bemerkbar machen.“

Wie Rübcke von Veltheim erklärt, machen dem Landwirten inzwischen auch Lieferengpässe bei technischen Ersatzteilen zu schaffen. „Es kam bereits vor, dass ein Schlepper acht bis neun Wochen stehen bleiben musste, weil keine Ersatzteile lieferbar waren“, erklärt der Landwirt. Defacto kann man mit der zurückliegenden Saison zufrieden sein – ein Ausblick auf 2022 fällt derzeit aber schwer.

Besonderheit in diesem Jahr – 30. Jubiläum des Bauernverbandes

„Wir feiern unseren Ernteball zum Abschluss der Ernte und der Saison. In diesem Jahr kommt eine Besonderheit hinzu, und zwar unser 30. Jubiläum“, sagt Frank Hartmann, Vorstandsvorsitzender des Bauernverbandes NVP, der 1991 gegründet und sich 1997 aus Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Grimmen zusammengeschlossen wurde. „Das Jubiläum wollten wir eigentlich separat feiern. Das ging leider nicht, aber jetzt tasten wir uns langsam wieder an das große Feiern heran“, so Hartmann weiter. Dazu kommt der Vorstandsvorsitzende auch mit seiner Frau und zehn weiteren Gästen.

Traditionell steht der Erntedank im Vordergrund des Bauernballs. Und der ist in diesem Jahr auch im Hinblick auf die konventionellen Betriebe angebracht, die im Landkreis leicht überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet haben. Auch die gestiegene preisliche Wertschätzung des Getreides, wie zum Beispiel Weizen, bringt Grund zur Freude. Doch: „Das ist ein Pluspunkt, aber auf der anderen Seite sind die Preise für Produktionsmittel gestiegen und die CO2 -Steuer grätscht auch an einigen Stellen in den Umsatz“, erklärt Hartmann. Und im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbetrieben können die Betriebe zur Herstellung von Urprodukten die Preise ihrer Erträge nicht selbst bestimmen.

Eine zusätzliche Herausforderung waren auch in der Landwirtschaft die Lieferengpässe. „Das habe ich in den ganzen Jahren noch nicht erlebt. Wir konnten teilweise Maschinen nicht effektiv einsetzen, weil wir lange auf Ersatzteile warten mussten“.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das soll die Feierlust nicht beeinträchtigen. „Das Besondere an der Feier in Grimmen sind die vielen Landfrauen, die sich engagieren und den Saal immer so herbstlich und im Zeichen des Erntedanks schmücken. Darauf freue ich mich persönlich sehr“, sagt Hartmann und ergänzt: „Es wird auch Zeit, dass man sich wieder trifft und persönlich austauscht. Die 3G-Regelung mit PCR-Test erleichtert den Besuch nicht für jedermann, aber immerhin können wir den Ball durchführen und viele Anmeldungen sind trotzdem schon eingetroffen.“ Karten für Besucher sind noch für 35 Euro erhältlich, müssen im Vorfeld jedoch beim Verband, coronabedingt, angemeldet werden.

Von Raik Mielke und Christin Assmann