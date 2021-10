Grimmen: Baustart an der Regionalschule „Robert Koch“

Grimmen

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau an der Grimmener Regionalschule „Robert Koch“ haben begonnen. Bis zum Sommer 2023 soll dort für die etwa 500 Mädchen und Jungen, die an der Schule lernen, mehr Platz geschaffen werden. Denn mit immer größeren Einzugsgebieten und mehr Kindern war es an der einzigen weiterführenden Bildungseinrichtung der Stadt – das Gymnasium wird vom Kreis Vorpommern-Rügen betrieben – seit Jahren zu eng geworden.

Über mehr als 35 Meter Länge und über 14 Meter Breite wird der viergeschossige Bau im jetzigen Eingangsbereich zwischen den Seitenflügeln der bisherigen Schule integriert. „Die Herbstferien in dieser Woche wurden vor allem genutzt, um schadstoffbelastete Abrissmaterial, beispielsweise von der Fassade, zu entsorgen, solange die Kinder nicht die Schule besuchen“, sagt Stadträtin Heike Hübner. Allerdings hätten die beiden Regentage in dieser Woche die Arbeiten eingeschränkt.

Die vorbereitenden Arbeiten für den Erweiterungsbau an der Regionalschule in grimmen haben in den Herbstferien begonnen. Quelle: Almut Jaekel

Hübner: „Die Arbeiten gehen anschließend unmittelbar weiter. Das müssen sie auch, damit das geplante Bauende 2023 realistisch bleibt.“ Der gesamte Erweiterungsbau, bei dem unter anderem über vier Etagen acht zusätzliche Klassenräume und je vier Teamräume pro Geschoss und eine große Aula entstehen, sei eine große Herausforderung. Denn schließlich müsse der Schulbetrieb parallel weiter laufen. Deshalb seien die Lehrer bereits in die Planung eingebunden gewesen.

Die Gesamtkosten sollen bei 8,7 Millionen Euro liegen. Das sind zum größten Teil Landesmittel. Außerdem gibt es eine Kofinanzierung. Die Stadt Grimmen beteiligt sich mit rund einer Million Euro an diesem Vorhaben.

