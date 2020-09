Obdachlos in Vorpommern-Rügen - Flucht vor Mietchaos: Bayer will bezahlbaren Neustart in MV

Thomas Lindlmaier sucht seit Anfang August in Vorpommern-Rügen Zuflucht vor der Wohnungsnot im Münchener Raum. Doch hier geht die Irrfahrt für ihn weiter. Ein ungeahnt negativer Schufa-Bericht erschwert dem 52-jährigen Frührentner den Neustart. Er hangelt sich von Pension zu Pension, übernachtete im Obdachlosenheim – letzte Hoffnung ist die Wohnungsgenossenschaft Grimmen.