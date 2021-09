Grimmen: Bekommt der Bahnhof eine Gaststätte?

Grimmen

Reisende, die in Grimmen auf Zug oder Bus warten, sollen in Zukunft wieder einkehren können. Der Bahnhof wird ein kleines Café erhalten. Momentan gibt es dort weder eine Wartehalle noch ein Imbissangebot.

„Auf der rechten, nördlichen Seite in dem kleinen Flachanbau soll das Café einziehen“, erzählt Herbert Hillebrand. Die Hillebrand-Gruppe hatte das Bahnhofsgebäude im vergangenen Jahr bei einer Versteigerung erworben. Auch die Stadt Grimmen hatte sich an der Versteigerung beteiligt, allerdings war deren finanzieller Rahmen überboten worden. Der Hammer fiel schließlich bei 31 500 Euro.

In das Nebengebäude soll ein kleines Café einziehen. Quelle: Almut Jaekel

Bauanträge sind gestellt

In das ehemalige Bahnhofsgebäude, das auch zuvor bereits in Privatbesitz war, seit Jahren aber leer steht und immer mehr zum Schandfleck wird, soll außerdem eine Wohnungsverwaltung einziehen. Die Hillebrand-Gruppe betreibt allein in Grimmen 500 Wohnungen. Eine derartige Verwaltung gibt es außerdem in Miltzow für die zur Gruppe gehörende Miltzower Wohnungsverwaltung.

Geplant ist außerdem, in dem unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsgebäude, Wohnraum zu schaffen, berichtet Herbert Hillebrand. „Der Bauantrag für die geplanten Umbauten ist gestellt, wir warten jetzt und dann geht es los“, sagt er.

Stadt ist Vermittler

„Jetzt gab es Gespräche zwischen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Herbert Hillebrand, in denen es um die Möglichkeit eines gastronomischen Angebots am Bahnhof ging“, sagt Bürgermeister Marco Jahns. Und danach steht nun fest, dass es ein Café mit Imbissangeboten und/oder Kaffee und Kuchen geben wird. Gespräche mit einem potenziellen Betreiber sollen ebenso bereits gelaufen sein. Derjenige, der das Café betreiben wird, kann sich über besondere Konditionen freuen, weiß Jahns. Denn auf Initiative der Stadt Grimmen und Stadtpräsident Harry Glawe wurde eine geringe Miete für den Standort ausgehandelt.

„Wir als Stadt sind bei dieser Entwicklung lediglich Vermittler“, sagt der Bürgermeister. Aber das Interesse Grimmens, in diesem Areal etwas zu bewegen, sei groß. Bisher ist das gesamte Bahnhofsareal keine gute Visitenkarte für die Trebelstadt. Deshalb hat auch die Stadt seit Langem vor, dort etwas zu verändern: Das Bahnhofsareal soll umgestaltet werden. Parkplätze, Grünanlagen und integrierter Busverkehr sind unter anderem in naher Zukunft geplant. „Konkrete Termine dafür gibt es aber noch nicht“, sagt Jahns. Denn die Umsetzung sei abhängig von der Haushaltsplanung. Und da in der Stadt Großprojekte wie an der Robert-Koch-Regionalschule und im Tierpark anstehen würden, müsse man zunächst die durchfinanzieren. „Aber wir freuen uns sehr, wenn sich am Bahngebäude etwas tut“, sagt er. Auch für die Bewohner und Besucher des gegenüberliegenden Seniorendomizils könnte ein Café eine Bereicherung sein.

Auch die Bahn investiert

Auch die Bahn selbst will am Bahnhof bauen und erheblich investieren. Gleisanlagen werden massiv verändert, das alte Stellwerk wahrscheinlich zurückgebaut. Das Stellwerk soll zukünftig vollautomatisch arbeiten. Damit würden sich unter anderem die Schließzeiten der Schranken verringern.

Bahnhof Grimmen An der 1878 fertiggestellten Bahnlinie Demmin–Grimmen–Stralsund der Berliner Nordbahn wurde 1881 in Grimmen der Bahnhof errichtet. Das Gebäude bietet etwa 600 Quadratmeter Nutzfläche, ist auf Pfählen erbaut, ein zweieinhalb geschossiger Backsteinbau mit flachem Dach, die äußeren Achsen sind an beiden Seiten mit Risaliten ausgebildet. Das obere Halbgeschoss ist in Zierfachwerk ausgebildet, aber nach den Gleisen hin verändert, Fenster und Türen wurden mit Rundbogen gestaltet. Außerdem gibt es verschiedene Nebengebäude, ursprünglich für das Unterbringen von Frachtgut gedacht.

Bereits vor gut fünf Jahren war das Areal am Bahnhof schon einmal optisch aufgewertet worden: Seitdem thront auf dem dortigen Kreisverkehr ein mächtiger Adler. Er schaut zu jenen, die aus Richtung Rostock kommend die Stadt befahren. Ein Greif findet sich übrigens auch im Grimmener Stadtwappen wieder, womit dieses Tier einen eindeutigen Bezug zur Trebelstadt hat.

