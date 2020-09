Grimmen

Am Montag um 16.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich auf dem Jarpenbeeker Damm in Grimmen ein „ Auto kaum noch auf der Straße halten konnte“. Die Polizisten gingen dem Hinweis umgehend nach und trafen drei Männer an dem betreffenden Fahrzeug an. Da es unterschiedliche Aussagen gab, wer das Auto fuhr, werden aktuell noch Zeugenaussagen geprüft. Zwei der drei Männer stehen unter Verdacht, hinter dem Lenkrad gesessen zu haben: Ein 32-jähriger Deutsche, der einen Atemalkoholwert von 2,8 Promille aufwies und ein 27 Jahre alter Pole mit einem Atemalkoholwert von 3,0 Promille.

Keiner besaß Führerschein

Nicht nur, dass die beiden möglichen Fahrer volltrunken und weder der eine, noch der andere im Besitz eines Führerscheins waren, in dem Auto befanden sich noch etliche weitere alkoholische Getränke. Doch damit nicht genug. Die Polizei ordnete bei beiden Männern eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus an. Nach dieser war der betrunkene Pole nicht mehr ansprechbar und musste stationär in der Klinik aufgenommen werden. Verdacht: Alkoholvergiftung.

Gegen den 32-jährigen Deutschen lag außerdem ein Haftbefehl vor. Nachdem seine Eltern die ausstehenden 1250 Euro bezahlten, konnte der Mann zunächst entlassen werden. Ohne seine Eltern hätte der Tag für ihn in der Justizvollzugsanstalt geendet. Die Ermittlungen dauern an.

