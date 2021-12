Grimmen

Am Mittwochmittag, 8. Dezember, stoppte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der A20 Richtung Stettin, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll – zudem habe sein Opel bereits die Leitplanken gestreift, so ein Sprecher der Polizei.

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen gaben dem 33-Jährigen Signale ihnen zu folgen, die dieser aber wohl nicht verstand. Er stoppte sein Wagen stattdessen unmittelbar auf dem Standstreifen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Dem Fahrer wurde später von einem Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.

Kurz nachdem der Mann angehalten worden war, rollte sein Opel einmal quer über die Autobahn und prallte gegen die mittlere Leitplanke. Der Mann hatte sein Auto anscheinend nicht ausreichend gesichert.

Glücklicherweise kam es dabei zu keinen weiteren Unfällen, ein Bergungsunternehmen musste den Wagen abschleppen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Von OZ