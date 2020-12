Grimmen

Jens Henschel ist mittlerweile der Kult-Dönermann Mecklenburg-Vorpommerns. Im vergangenen Jahr wählten die Leser der OSTSEE-ZEITUNG seinen Döner zum Besten des gesamten Bundeslandes. Eine kleine Sensation, denn die Stadt an der Trebel liegt bei Rankings tendenziell nicht auf den vorderen Plätzen und Jens Henschels treue Fleisch-Fans konnten sich gegen so einwohnereiche Städte wie Rostock und Stralsund durchsetzen.

Mehr als nur Döner

Die OZ bezeichnete den 56-Jährigen damals als „den einzig wahren Sozialarbeiter der Stadt“, einen Dönermann mit dem Herzen eines Löwen und dem Gedächtnis eines Elefanten. In seinem Imbiss-Eck trafen sich die Menschen. Nicht nur, um die mächtigen Döner mit dem zarten Fleisch und dem knackigen Salat zu essen. Nein, hier wurde die Politik ausgewertet, über den Ehemann gelästert und das allgemeine Stadtgeflüster ausgewertet. Doch wie geht es dem 56-Jährigen in seinem Imbiss-Eck nach einem Jahr voller Corona-Einschränkungen?

Anzeige

Lesen Sie auch: Grimmener lieben Jens und seine Döner

„Ich verkaufe weniger“

Die Tür zu seinem Geschäft steht nach wie vor auch im Winter offen. Doch eines fällt auf den ersten Blick auf: Die Schlange vor dem Tresen ist kürzer geworden. Jens Henschel steht mit gewohnter Freundlichkeit hinter dem Tresen. Auch wenn ein schwarzer Mundschutz seine Lippen verdeckt, kann der Kunde das Lächeln an seinen Augen ablesen.

Corona kann den Löwenherzen-Mann auf den ersten Blick nicht erschüttern, aber er sagt: „Ich verkaufe weniger. Schau dich doch mal um, die Stadt ist mausetot.“ Er hat recht. Es sind weniger Menschen auf den Straßen Grimmens unterwegs – noch weniger als ohnehin schon, möchte man traurig hinzufügen.

Kurzarbeit. Arbeitslosigkeit. Existenzangst.

Nach der Erklärung braucht niemand lange zu suchen. Nach wie vor schütten die Menschen ihr Herz bei Jens Henschel aus. „Die Menschen sind verunsichert und halten ihr Geld zurück. Bei vielen meiner Kunden ist eine gewisse Ängstlichkeit spürbar.“ Und das sei ja auch kein Wunder. Kurzarbeit. Arbeitslosigkeit. Es sind Worte, die im gleichen Atemzug mit Corona und Existenzangst fallen.

„Ich habe auch viele ältere Kunden, aber im Allgemeinen sind die Leute nicht mehr so viel in der Stadt unterwegs“, sagt er und bekommt prompt Zustimmung von seiner Kundin Bärbel Bialowons aus Grimmen: „Das Einkaufen macht doch nicht mehr so viel Spaß wie früher – Maske auf, Maske ab. Ehrlich gesagt, wenn ich einkaufen gehe, gucke ich kaum noch nach links oder rechts. Ich erledige meine Besorgungen und verschwinde wieder zurück nach Hause.“

So wie die 71-Jährige handhaben es viele Menschen ihrer Altersgruppe. Der Döner an diesem grauen Dienstagmittag sei eher eine Ausnahme, weil sich der Dönerhunger bei der Rentnerin schon am Vorabend einstellte und auf Befriedigung wartete. Wer kennt das nicht?

Der Weihnachtsmarkt fehlt

„Und der Weihnachtsmarkt fehlt auch“, sagt Jens Henschel und begrüßt in gewohnter Manier seinen nächsten Kunden mit dem Vornamen: „Hätten wir Kik und Tedy nicht um die Ecke, wäre die Innenstadt wohl schon komplett ausgestorben.“ Jens Henschel hört sorgenvoll zu, wenn seine Kunden berichten, dass die Kinder und Enkelkinder in diesem Jahr wohl auf die vorweihnachtlichen Besuche verzichten werden. „Der Besucherverkehr fehlt gerade in so einer kleinen Stadt wie Grimmen.“ Das merke eben auch er.

Ein Lieferdienst fehle, macht die nächste Kundin aufmerksam. Doch Jens Henschel hat die Antwort schon parat: „Dann müsste ich mehr Personal einstellen.“ Und ob sich das in Grimmen lohnt, wagt er zu bezweifeln. Dafür gebe es ja in Grimmen andere Imbisse und auch ein paar Restaurants mit Lieferdienst.

Corona macht es den Menschen schwer. Nicht nur den Erkrankten – auch den Geschäftsleuten den Jugendlichen und Senioren, das ist kein Geheimnis. Und so tröstet der Dönermann der Herzen, der Mann mit dem Gedächtnis eines Elefanten und dem Herzen eines Löwen in diesem Jahr seine Kunden noch ein bisschen mehr. Eines hat sich jedenfalls nicht geändert: Im Imbiss-Eck gibt es zum besten Döner Mecklenburg-Vorpommerns Rat, ein offenes Ohr und auch in schweren Zeiten einen witzigen Spruch gratis dazu.

Von Carolin Riemer