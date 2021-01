Grimmen

In der Grimmener Bahnhofstraße auf dem „Alten Friedhof“ befindet sich ein großer Findling mit dem Bildnis von Karl Marx und de Inschrift „Proletarier aller Länder vereinigt euch“. Bildhauermeister Lada hatte in den 1950er Jahren den Findling bearbeitet, der aus der ehemaligen Kiesgrube bei Holthof stammt. Das Denkmal wurde am 5. Mai 1953 eingeweiht und steht an jenem Ort bis heute.

Nur wenige Bürgerinnen und Bürger werden jedoch wissen, dass auf diesem Hügel zuvor das Denkmal für Otto Fürst von Bismarck stand. Gemeinsam mit den geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder, welcher uns zahlreiche Bild und Textdokumente zur Verfügung stellte, erinnern wir an das, aus dem Stadtbild verschwundene, Denkmal.

Idee für Denkmal entstand 1899

Vereine, Bürgerschaft und Magistrat von Grimmen hatten das Bedürfnis dem großen Kanzler zu Ehren ein Denkmal zu errichten. Bereits im Jahre 1899 wurde nach einem geeigneten Platz in der Trebelstadt gesucht. Im „Grimmer Kreis-Wochenblatt“ vom 3. Oktober 1899 heißt es: „Das im Frühjahr zusammengetretene Committee zur Errichtung eines Bismarck-Turmes in unserem Orte hat nun, wie verlautet, hinsichtlich der Platzfrage einen vorläufigen Beschluss gefasst. Danach soll dies bleibende Andenken an den verewigten Altreichskanzler mit Zustimmung der königlichen Regierung wenn irgend tunlich im Garten der sogenannten ’Zollbude’ auf dem von der Natur geschaffenen Hügel seinen Standort finden.“

Demnach sollte zuerst ein Holzgerüst errichtet werden, das dem Größenverhältnis des Denkmals entsprach. Man wollte feststellen, welchen Eindruck der Turm auf das Auge des Betrachters ausübte.

In einem Schreiben aus der damaligen Zeit heißt es: „Wir können wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass der vorläufige Beschluss des Committees auch ein definitiver werden wird, denn innerhalb unserer Stadt dürfte ein geeigneter Ort zur Errichtung des Denkmals nicht vorhanden sein.“

Um die Kosten für das Bismarck-Denkmal decken zu können, wurde in Grimmen eine Lotterie durchgeführt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Ein Sturm machte die Pläne zunichte

Jedoch sollte es anders kommen. In einem Artikel des „Grimmer Kreis-Wochenblatts“ vom 25.Oktober wird von einem Sturm berichtet, der durch die Stadt zog und teils erheblichen Schaden anrichtete.

„Der seit gestern Nachmittag in hiesiger Gegend herrschende Sturm hat an vielen Stellen mehr oder minder erheblichen Schaden angerichtet. So wurde das kürzlich in Lettos Garten erbaute 20 Meter hohe Holzgerüst vom Sturm umgeworfen und total zertrümmert. Zum Glück befanden sich im Augenblick des Zusammensturzes keinerlei Personen in unmittelbarer Nähe des Gerüstes.“

Das Gerüst, welches das Bismarck-Denkmal symbolisieren sollte, fiel auf das Gelände des ehemaligen Stellmachers Lange.

Magistrat von Grimmen startet Lotterie

Dies hätte das vorzeitige Aus bezüglich der Verwirklichung des Bismarck-Denkmals sein können. Denn es entstanden zusätzliche Kosten, die der Magistrat von Grimmen eigenständig nicht händeln konnte. Doch man war zu jenen Zeiten sehr erfinderisch, wie aus dem „Grimmer Kreis-Wochenblatt“ in einer Juni Ausgabe des Jahres 1901 zu entnehmen ist.

„Von der Lotterie zur Errichtung eines Bismarck-Denkmals in Grimmen sind noch eine Anzahl Lose zu 50 Pfennig das Stück abzugeben. Auf zehn Lose wird ein Freilos gewährt. Ziehung am 15.8.1901. Lose sind zu haben bei dem Rentmeister Link in Grimmen und in der Expedition.“

Außerdem wurden verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um die Finanzierung des Denkmals abzusichern. Dazu gehörten unter anderem Tanzveranstaltungen und Theateraufführungen.

Das Bismarck-Denkmal in Grimmen: Es wurde zum Ende des Jahres 1902 errichtet. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Standort auf dem „Alten Friedhof“

Bereits im März 1902 hatte sich das Kommitee zur Errichtung des Denkmals zusammengefunden und den Planen eines Bismarck-Turmes auf dem Schlossberg aus Kostengründen verworfen. Festgelegt wurde aber ein neuer Standort, der sich auf dem Friedhof gegenüber dem Kreishaus befand.

Professor Uechtritz aus Berlin, der den Entwurf einer lebensgroßen Figur von Bismarck in Kürassier-Uniform vorlegte, bekam den Auftrag diese 250 Zentimeter große Bronzefigur zu fertigen. Die Kosten beliefen sich auf 7000 Mark und wurden in drei Raten gezahlt. Die Baufirma Fütterer übernahm die Arbeiten für den Unterbau, der aus einem Postament aus Sandstein mit Granitverblendung bestand.

Auf einer Ansichtskarte von 1903 steht das Bismarck-Denkmal bereits. Demzufolge wurde die Terminstellung 1. Januar 1903 eingehalten und das Denkmal zum Ende des Jahres 1902 fertiggestellt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde es dann jedoch wieder demontiert, eingeschmolzen und für andere Zwecke verwendet.

Von Raik Mielke