Grimmen

Das schönste Foto aus Grimmens Schaufenstern wird derzeit gesucht – und Sie können mitbestimmen. Bei einem Bummel durch die Innenstadt können Besucher und Grimmener Fotografien aus Grimmen, dem Umland, von der Küste und auch mit anderen Motiven in insgesamt 50 Schaufenstern entdecken.

Insgesamt 160 Fotografien wurden dafür und für die vier Ausstellungen in Rathaussaal, Museum, Wasserturm und Kirche extra gedruckt. „An unserer Aktion ,Die Welt in meinem Fokus’ beteiligen sich insgesamt 21 Hobbyfotografen“, sagt Citymanager Thorsten Erdmann. 93 Fotografien davon sind in den Schaufenstern von 28 Läden zu sehen. „Manche sind etwas versteckt und fügen sich perfekt in die Schaufensterdekoration ein“, sagt Erdmann.

Fotos können erworben werden

Wer einen Favoriten für sich gefunden hat, kann ganz einfach dessen Nummer notieren, die sich am unteren rechten Rand der Fotografie befindet, sie notieren und das in den Briefkasten am Rathaus stecken beziehungsweise im Kulturhaus abgeben. Nicht vergessen werden dürfen allerdings neben der Fotonummer, Name und Adresse, denn es gibt unter den Teilnehmern ebenso etwas zu gewinnen wie für das beste Foto.

Und wer eines oder vielleicht sogar mehrere Fotos besonders toll findet, kann die sogar kaufen, wenn die Ausstellung beendet sein wird. Reservierungen werden bereits im entsprechenden Geschäft oder ebenfalls im Kulturhaus angenommen. Die Fotos in der ausgestellten Größe kosten 10 Euro.

Öffnungszeiten der Ausstellungen

Die Ausstellung mit Landschaftsfotografien von Anke Hanusik im Rathaussaal ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Im Wasserturm sind Tierfotografien aus dem Trebeltal von Hannes Masloboy, dienstags bis freitags von 10.30 bis 16 Uhr sowie jedes erste und letzte Wochenende im Monat von 12 bis 16 Uhr zu sehen.

Im Museum im Mühlentor sind Fotos aus Afrika von Frank Weitzer ausgestellt. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr, erster und letzter Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr.

In der Kirche St. Marien zeigt die OSTSEE-ZEITUNG Grimmen die Ausstellung „Grimmens Altstadt im Wandel der Zeit“ montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie vor und nach den Gottesdiensten.

Von Almut Jaekel