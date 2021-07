Grimmen: Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr stimmt wieder an

Grimmen

Nach dem Umzug der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr von Zarrentin nach Grimmen ertönt in der Stadt ein weiterer Klangkörper. Viele Monate waren keine Proben möglich, an Auftritte kaum zu denken, doch nun geht es wieder los. Es darf lautstark vor Publikum musiziert werden und diese Möglichkeit haben die 14 Mitglieder mit ihren ersten Konzerten direkt taktvoll genutzt.

Zum Auftakt gab es gleich ein Konzert im Seniorendomizil Kursana. Kur danach spielte die Kapelle auf dem Sommerfest der CDU bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grimmen vor 50 Kameraden und Veteranen. „Wir sind froh, wieder mehr spielen zu können und nicht mehr auf Publikum verzichten zu müssen“, sagt Siegfried Manthey, Leiter der Kapelle. Weitere Termine sind schon fest im August eingeplant.

Fast 50 Jahre kannte man die Kapelle von der Freiwilligen Feuerwehr in Zarrentin. Jochen Senkpiel, der am längsten dabei ist, war gleichzeitig auch im Dienst als Wehrführer der Feuerwehr. Nun der Wechsel in Übereinkunft mit den Zarrentinern nach Grimmen. „Wir hatten dort eine sehr schöne Zeit und der Umzug hat nichts mit der Gemeinde zu tun oder einen negativen Hintergrund“, so Manthey. Doch die meisten Musiker kämen aus Grimmen und der Übungsraum in der Grimmener Feuerwehr sei näher und einfacher zu erreichen.

Das Repertoire der Kapelle umfasst neben Polka, Marsch auch moderne Medleys. Dabei kommen unter anderem großes Flügel- und Waldhorn über Trompete bis hin zum Schlagzeug zum Einsatz, Töne aus insgesamt acht verschiedenen Instrumenten. Günter Otte und Hartmut Dillmer bringen auch ihre Stimmen mit ein. Außer für die tschechischen Titel, die Manthey schmettert. „Die Heimat der Blasmusik ist eben böhmische Blasmusik, deshalb singe ich auch die Lieder“, sagt Manthey.

Das älteste Mitglied ist Siegfried Bugs, stolze 81 Jahre jung, ist immer noch sehr engagiert und spielt Seite an Seite mit seinem Sohn. 1961 hat der Senior beim Jugendblasorchester angefangen. Die einzige Dame ist Cordula Pohl, die auch schon seit 1991 Mitglied der munteren Truppe ist.

Von Walter Scholz