Grimmen

Reimund Franzke (vorn im Bild) fegt mit seinem Kollegen Bernd Wolff vom Stadtbauhof Grimmen die letzten Blätter und Späne von der Brücke im Volkspark. Nach wochenlanger Sperrung können Spaziergänger im Park diese Brücke wieder nutzen. 15 Bohlen wurden ausgewechselt, weil sie marode waren, erzählen die beiden. „Jetzt ist die Brücke wieder begehbar.“

Lange Sperrung wegen Lieferengpässen

„Bis die Brücke repariert werden konnte, dauerte es sechs bis sieben Wochen“, sagt Grimmens Bauamtschefin Heike Hübner. Der Grund: Um einen Liefertermin für dieses Baumaterial zu bekommen, müsse man so lange warten.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Um so fixer waren die Mitarbeiter des Stadtbauhofes – an nur einem Tag verbauten sie die neuen Bohlen und sorgten so für einen sicheren Weg über das kleine Flüsschen Jarpenbeek.

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel