Grimmen

Andreas Zander vom Strukturförderverein ist eine wahre Leseratte. Fast jeden Tag greift er zum Buch und „verschlingt“ Seite um Seite. Vor einigen Jahren ist er so auf die Idee gekommen im „Schlauch“ des Grimmener Stadtkulturhauses einen Bücher-Basar zu organisieren. In der vergangenen Woche war es wieder so weit und alle passionierte Leser der Stadt konnte Tausende Bücher durchstöbern. „An allen Tagen herrschte ein großer Andrang. Darum haben wir uns entschieden, den Bücher-Basar um eine weitere Woche zu verlängern“, sagt der Trebelstädter. Noch bis Freitag können alle Leseratten der Stadt von acht bis 15 Uhr den Bücher-Basar im Stadtkulturhaus besuchen. „Am Mittwoch sind wir für alle Interessierten und insbesondere Berufstätigen sogar bis 18 Uhr vor Ort“, sagt Andreas Zander.

Raik Mielke