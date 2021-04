Grimmen

Am 6. Juni wird in Grimmen ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Insgesamt zehn Kandidaten sind vom Wahlausschuss der Trebelstadt bestätigt. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt Ihnen alle Bewerber um das Amt vor. Heute: der Einzelbewerber Marc Bindzau.

Marc Bindzau ist 47 Jahre alt und wurde in Greifswald geboren. „Zu meiner Zeit konnte man in Grimmen ja nicht das Licht der Erde erblicken, aber ich habe – abgesehen von der Geburt – mein gesamtes Leben in der Trebelstadt verbracht“, sagt er. Der passionierte Motorradfahrer und Vater von zwei Söhnen ist Mitglied im Grimmener Verein „Engine“.

Seine größte Leidenschaft ist die Jagd und darum bildet er sich hierfür derzeit auch einen Hund aus und ist Mitglied im deutschen Schweißhundeverein. Erlernt hatte Marc Bindzau einst den Beruf des Tischlers. In Grimmen führte er über viele Jahre hinweg erfolgreich eine Zoohandlung in der Innenstadt. Im OZ-Interview erklärt der Kandidat, warum er sich nun um das Amt des Bürgermeisters bewirbt.

Warum wollen Sie Bürgermeister der Stadt Grimmen werden?

Ich habe mein gesamtes Leben in der Trebelstadt verbracht. Meine Familie hat hier eine lange Tradition nachzuweisen. Ich liebe den Charakter meiner Heimatstadt und habe durch meine unternehmerische Tätigkeit über 25 Jahre hinweg das Leben in der Innenstadt mitgeprägt. Die Idee ist in mir bereits über mehrere Jahre gewachsen. Nun möchte ich um das Amt kandidieren, um meine Heimatstadt weiterentwickeln zu können.

Was glauben Sie, qualifiziert Sie für dieses Amt?

Ich weiß ganz genau, wie die Leute in Grimmen ticken. Durch meine berufliche Vorgeschichte in der Stadt kenne ich die meisten Bürgerinnen und Bürger persönlich. Hatte immer wieder gute Kontakte zur Verwaltung und kenne somit die Strukturen der Stadt.

Welche Stärken hat die Stadt und wie wollen Sie diese nutzen?

Grimmen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Wohlfühlstadt entwickelt. Die Menschen leben gerne hier und schätzen das familienfreundliche Umfeld. Ich glaube, dass dies eine gute Basis ist, um nun den nächsten Schritt zu gehen.

Was genau meinen Sie, wenn Sie vom „nächsten Schritt“ sprechen?

Wir sind in Sachen „Wohnen im Alter“ inzwischen sehr gut aufgestellt. Durch die tolle Arbeit unserer Vereine ist Grimmen auch zu einem Ort geworden, der Kindern und Jugendlichen interessante Bedingungen schafft. Jedoch muss man in Zukunft auch attraktive Bedingungen für Menschen des mittleren Alters schaffen. Unsere Jugend ist die Zukunft, unsere Rentner haben die Stadt zu dem gemacht, was sie aktuell ist. Aber auch die Generation, die dazwischen liegt, muss in Zukunft mehr Beachtung finden.

Wie könnte man dies schaffen?

Wir brauchen eine lebendige Innenstadt. Ich glaube, es ist illusorisch, zu glauben, dass wir in der Innenstadt wieder ein Geschäft neben dem anderen haben werden. Jedoch braucht es auch weiterhin diese mutigen Einzelhändler, die ihre Geschäfte im Zentrum der Stadt führen und die für unsere Bürgerinnen und Bürger da sind. Und es braucht auch Gastronomie und eine Kneipe, in der nach der Pandemie die Leute wieder zusammenkommen können. Auch, wenn wir in Grimmen nicht für jeden Bewohner einen attraktiven Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können, so müssen wir uns immer wieder weiterentwickeln. Hiermit meine ich, dass die Leute – auch wenn sie woanders Arbeit finden – hier leben wollen.

Ein viel diskutiertes Thema der vergangenen Monate ist die GWG. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Ich glaube, die Weichen wurden gestellt und diese auch in die richtige Richtung. Die GWG muss in kommunaler Hand bleiben, um einen gewissen Handlungsspielraum zu haben. Ich würde somit immer für diesen Weg einstehen.

Sie sind kein typischer Verwaltungsmensch. Wie würden Sie die Aufgabe als Bürgermeister angehen?

Grimmen hat diesbezüglich eine große Stärke, weil sie eine hervorragende Verwaltung hat. Ich kenne die Angestellten und weiß, wie stolz ein Bürgermeister auf die Arbeit in den verschiedenen Bereichen sein kann. Ich liebe die Herausforderung und mag es sehr gerne, Projekte anzugehen. Hierbei sehe ich mich nicht als Einzelspieler, sondern viel mehr als Teamplayer. Und unsere Stadt hat ein gutes Team zusammen. Mit meiner Energie, Sachen anzugehen, bin ich mir sicher, Dinge bewegen zu können.

Sie sprachen bereits das Thema „Vereinsarbeit“ an. Wie wichtig ist dieses Engagement für einen Bürgermeister?

Ausgesprochen wichtig. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass ohne das große ehrenamtliche Engagement unsere Stadt nicht das wäre, was sie ist. Die Politik wälzt vieles aufs Ehrenamt ab. Was alle unsere Vereine in Grimmen leisten, hat Vorbildcharakter. Es gibt in Sachen „sportliche Betätigung“ ein unfassbar breites Spektrum. Zudem Vereine und Organisationen, die sich auch um die älteren Menschen kümmern und ihnen ein reiches Angebot an gemeinsamer Unterhaltung schaffen. Für mich würde die Unterstützung aller Vereine mit an oberster Stelle stehen.

Von Raik Mielke