60 000 bunte Hornveilchen und Stiefmütterchen zeigen in Grimmens Gärtnerei ihre ersten Blüten. Bereits seit letztem Sommer werden sie gehegt und gepflegt. Welche Farben besonders beliebt sind, ab wann sie gekauft werden können und was sich an der Arbeit im „Blumenhaus“ gravierend geändert hat, erzählt Chef Toralf Schütte.