Grimmen: Bunte Vögel locken zur Ausstellung

Grimmen

Wer bunte Vögel liebt, sollte sich die Exotenschau am Sonntag in Grimmen nicht entgehen lassen. Von 8 bis 12 Uhr sind Besucher in das Kultur- und Ausstellungszentrum der Rassegeflügelzüchter der Trebelstadt in der Gartensparte Hoikenrade (ehemals Petersilienbar) eingeladen. Veranstalter der Schau ist traditionell der Verein Ziergeflügel und Exoten Grimmen.

Schau mit Hygieneregeln

Wenn Glanzsittich direkt neben Rotkardinal und Kapuzenzeisig seinen Gesang zum Besten gibt, lockt das seit vielen Jahren die Gäste zur Ausstellung. Gefiederte Schönheiten aus den unterschiedlichen Regionen unserer Erde werden gezeigt und von den Besuchern bewundert. In diesem Jahr unter besonderen Voraussetzungen: Denn auch bei dieser Schau gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

